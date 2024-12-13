https://ria.ru/20241213/ankara-1989161264.html

На акции протеста в Анкаре Блинкена назвали заклятым врагом Турции

На акции протеста в Анкаре Блинкена назвали заклятым врагом Турции - РИА Новости, 13.12.2024

На акции протеста в Анкаре Блинкена назвали заклятым врагом Турции

Акция протеста против визита госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в пятницу перед зданием МИД Турции в турецкой столице – Анкаре, группа молодежи из... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:05

2024-12-13T23:05

2024-12-13T23:06

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анкара (провинция)

энтони блинкен

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Акция протеста против визита госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в пятницу перед зданием МИД Турции в турецкой столице – Анкаре, группа молодежи из партии Vatan (Родина), выступающая за сотрудничество с Россией и Китаем, скандировала лозунги "Убийца Блинкен, убирайся из Турции!" "Вы не можете создать второй Израиль!", передает корреспондент РИА Новости. Блинкен прибыл с визитом в Анкару в четверг вечером, провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Председатель молодежной организации партии Cамет Кунт, выступая на акции протеста, назвал Блинкена – "заклятым врагом Турции". "Мы приветствовали в министерстве иностранных дел Энтони Блинкена, государственного секретаря США, заклятого врага Турции, который прибыл в Турцию, чтобы спасти террористическую организацию РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.) и разделить нашу родину. Американские базы у берегов Греции - это не макеты, это реальность! Цель этих баз - разделить Турцию. Мы пришли, чтобы изгнать США, убийцу мехметчика (так в Турции называют военнослужащих), убийцу палестинцев, убийцу угнетенных, который тренирует РПК/YPG на севере Сирии, с наших земель", - отметил политик. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20241213/blinken-1989008884.html

https://ria.ru/20241213/siriya-1988932676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сша, анкара (провинция), энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, рабочая партия курдистана