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На акции протеста в Анкаре Блинкена назвали заклятым врагом Турции - РИА Новости, 13.12.2024
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23:05 13.12.2024 (обновлено: 23:06 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ankara-1989161264.html
На акции протеста в Анкаре Блинкена назвали заклятым врагом Турции
На акции протеста в Анкаре Блинкена назвали заклятым врагом Турции - РИА Новости, 13.12.2024
На акции протеста в Анкаре Блинкена назвали заклятым врагом Турции
Акция протеста против визита госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в пятницу перед зданием МИД Турции в турецкой столице – Анкаре, группа молодежи из... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:05
2024-12-13T23:06
в мире
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сша
анкара (провинция)
энтони блинкен
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Акция протеста против визита госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в пятницу перед зданием МИД Турции в турецкой столице – Анкаре, группа молодежи из партии Vatan (Родина), выступающая за сотрудничество с Россией и Китаем, скандировала лозунги "Убийца Блинкен, убирайся из Турции!" "Вы не можете создать второй Израиль!", передает корреспондент РИА Новости. Блинкен прибыл с визитом в Анкару в четверг вечером, провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Председатель молодежной организации партии Cамет Кунт, выступая на акции протеста, назвал Блинкена – "заклятым врагом Турции". "Мы приветствовали в министерстве иностранных дел Энтони Блинкена, государственного секретаря США, заклятого врага Турции, который прибыл в Турцию, чтобы спасти террористическую организацию РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.) и разделить нашу родину. Американские базы у берегов Греции - это не макеты, это реальность! Цель этих баз - разделить Турцию. Мы пришли, чтобы изгнать США, убийцу мехметчика (так в Турции называют военнослужащих), убийцу палестинцев, убийцу угнетенных, который тренирует РПК/YPG на севере Сирии, с наших земель", - отметил политик. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20241213/blinken-1989008884.html
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Рабочая партия Курдистана
На акции протеста в Анкаре Блинкена назвали заклятым врагом Турции

Перед зданием МИД Турции в Анкаре прошла акция протеста против визита Блинкена

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Акция протеста против визита госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в пятницу перед зданием МИД Турции в турецкой столице – Анкаре, группа молодежи из партии Vatan (Родина), выступающая за сотрудничество с Россией и Китаем, скандировала лозунги "Убийца Блинкен, убирайся из Турции!" "Вы не можете создать второй Израиль!", передает корреспондент РИА Новости.
Блинкен прибыл с визитом в Анкару в четверг вечером, провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре
Вчера, 11:38
Председатель молодежной организации партии Cамет Кунт, выступая на акции протеста, назвал Блинкена – "заклятым врагом Турции".
«
"Мы приветствовали в министерстве иностранных дел Энтони Блинкена, государственного секретаря США, заклятого врага Турции, который прибыл в Турцию, чтобы спасти террористическую организацию РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.) и разделить нашу родину. Американские базы у берегов Греции - это не макеты, это реальность! Цель этих баз - разделить Турцию. Мы пришли, чтобы изгнать США, убийцу мехметчика (так в Турции называют военнослужащих), убийцу палестинцев, убийцу угнетенных, который тренирует РПК/YPG на севере Сирии, с наших земель", - отметил политик.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ*
Вчера, 00:20
 
В миреТурцияСШААнкара (провинция)Энтони БлинкенРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданРабочая партия Курдистана
 
 
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