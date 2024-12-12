https://ria.ru/20241212/ursula-1988724910.html

"Стерва". Решение фон дер Ляйен по России вызвало шок на Западе

"Стерва". Решение фон дер Ляйен по России вызвало шок на Западе - РИА Новости, 12.12.2024

"Стерва". Решение фон дер Ляйен по России вызвало шок на Западе

Решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить деньги на укрепление границ стран ЕС с Россией окончательно убьет экономику Восточной Финляндии, РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:49

2024-12-12T04:49

2024-12-12T14:48

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить деньги на укрепление границ стран ЕС с Россией окончательно убьет экономику Восточной Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.Он прокомментировал решения фон дер Ляйен о выделении шести странам ЕС, граничащим с Россией, помощь в размере 170 миллионов евро для противодействия угрозам, якобы исходящим со стороны России и Белоруссии."Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу (с Россией. — Прим. ред.) закрытой, убивая экономику Восточной Финляндии. Когда европейцы поймут, что нам нужно избавиться от этих "лидеров"?" — написал профессор.Финские власти закрыли все сухопутные пункты пропуска на границе с Россией в прошлом году и бессрочно продлили это решение в апреле. Хельсинки неоднократно обвинял Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241212/zapad-1988720649.html

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988722914.html

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в мире, россия, финляндия, белоруссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз