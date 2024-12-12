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Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска
Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска - РИА Новости, 12.12.2024
Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска
Крупнейшая сталелитейная компания Украины "Метинвест" прекратила добычу угля на объекте у Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР на фоне продвижения... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:56
2024-12-12T21:56
2024-12-12T22:08
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшая сталелитейная компания Украины "Метинвест" прекратила добычу угля на объекте у Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР на фоне продвижения российской армии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. "Крупнейший сталелитейщик Украины "Метинвест" приостановил операции на объекте по производству угля у Покровска (украинское название Красноармейска - ред.)", - пишет агентство. Отмечается, что на этом объекте производилось около половины от всего объема добычи угля "Метинвеста" на Украине. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20241212/dnr-1988770729.html
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Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска
Bloomberg: "Метинвест" прекратил добычу угля на объекте у Красноармейска в ДНР