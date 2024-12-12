Рейтинг@Mail.ru
Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 12.12.2024 (обновлено: 22:08 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988923116.html
Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска
Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска - РИА Новости, 12.12.2024
Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска
Крупнейшая сталелитейная компания Украины "Метинвест" прекратила добычу угля на объекте у Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР на фоне продвижения... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:56
2024-12-12T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
украина
донецкая народная республика
метинвест
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148849/86/1488498648_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f82606a42a000ba7a1018b346c6223e4.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшая сталелитейная компания Украины "Метинвест" прекратила добычу угля на объекте у Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР на фоне продвижения российской армии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. "Крупнейший сталелитейщик Украины "Метинвест" приостановил операции на объекте по производству угля у Покровска (украинское название Красноармейска - ред.)", - пишет агентство. Отмечается, что на этом объекте производилось около половины от всего объема добычи угля "Метинвеста" на Украине. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20241212/dnr-1988770729.html
красноармейск
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148849/86/1488498648_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc241d58746590eac3264a94c47b4a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, украина, донецкая народная республика, метинвест, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Украина, Донецкая Народная Республика, Метинвест, Россия
Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска

Bloomberg: "Метинвест" прекратил добычу угля на объекте у Красноармейска в ДНР

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкЗавод "Метинвест" в ДНР
Завод Метинвест в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Завод "Метинвест" в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшая сталелитейная компания Украины "Метинвест" прекратила добычу угля на объекте у Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР на фоне продвижения российской армии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
"Крупнейший сталелитейщик Украины "Метинвест" приостановил операции на объекте по производству угля у Покровска (украинское название Красноармейска - ред.)", - пишет агентство.
Отмечается, что на этом объекте производилось около половины от всего объема добычи угля "Метинвеста" на Украине.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города
Вчера, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМетинвестРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала