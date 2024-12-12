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В Киеве и Житомирской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Житомирской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.12.2024

В Киеве и Житомирской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась в четверг на Киев и Житомирскую область Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T21:20

2024-12-12T21:20

2024-12-12T21:20

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в четверг на Киев и Житомирскую область Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 20.56 мск, спустя три минуты она охватила Киев. Кроме того, сигнал тревоги продолжает звучать больше часа в Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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