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В Киеве и Житомирской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Житомирской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.12.2024
В Киеве и Житомирской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась в четверг на Киев и Житомирскую область Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:20
2024-12-12T21:20
2024-12-12T21:20
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в четверг на Киев и Житомирскую область Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 20.56 мск, спустя три минуты она охватила Киев. Кроме того, сигнал тревоги продолжает звучать больше часа в Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В Киеве и Житомирской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога распространилась на Киев и Житомирскую область