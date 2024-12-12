Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории
Стефанишина заявила, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Украина готова говорить о чем угодно, что работает", - заявила Стефанишина в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос, готова ли страна принять иностранные войска на своей территории.
Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".