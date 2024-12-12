Рейтинг@Mail.ru
Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988764809.html
Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории
Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории - РИА Новости, 12.12.2024
Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории
Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:18
2024-12-12T11:18
украина
франция
россия
ольга стефанишина
владимир путин
эммануэль макрон
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Украина готова говорить о чем угодно, что работает", - заявила Стефанишина в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос, готова ли страна принять иностранные войска на своей территории. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
https://ria.ru/20241212/fitso-1988741509.html
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944472496.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, франция, россия, ольга стефанишина, владимир путин, эммануэль макрон, politico, нато, в мире
Украина, Франция, Россия, Ольга Стефанишина, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Politico, НАТО, В мире
Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории

Стефанишина заявила, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Украина готова говорить о чем угодно, что работает", - заявила Стефанишина в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос, готова ли страна принять иностранные войска на своей территории.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо
Вчера, 09:25
Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину
7 мая, 17:11
 
УкраинаФранцияРоссияОльга СтефанишинаВладимир ПутинЭммануэль МакронPoliticoНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала