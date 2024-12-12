Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS
CBS: Трамп направил Си Цзиньпиню приглашение на инаугурацию в январе 2025 года
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
"Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце", — говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что команда будущего президента, отвечающая за инаугурацию, планирует пригласить на церемонию приведения Трампа к присяге и других иностранных гостей. В частности, в мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Трамп ранее неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР. Предыдущий президентский срок республиканца ознаменовала "торговая война" с Пекином. Кроме того, в преддверии второго срока Трамп пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами для всех стран БРИКС, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
Ранее во вторник Си Цзиньпин провел встречу в формате "1+10" с главами 10 международных экономических организаций. На мероприятии китайский лидер заявил, что Пекин готов поддерживать диалог с правительством США, расширять сотрудничество, управлять разногласиями, а также продвигать развитие китайско-американских отношений в устойчивом, стабильном и здоровом направлении.