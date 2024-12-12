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Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS - РИА Новости, 12.12.2024
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02:15 12.12.2024 (обновлено: 04:40 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tramp-1988719699.html
Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS
Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, сообщает... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:15
2024-12-12T04:40
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники."Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что команда будущего президента, отвечающая за инаугурацию, планирует пригласить на церемонию приведения Трампа к присяге и других иностранных гостей. В частности, в мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Трамп ранее неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР. Предыдущий президентский срок республиканца ознаменовала "торговая война" с Пекином. Кроме того, в преддверии второго срока Трамп пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами для всех стран БРИКС, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.Ранее во вторник Си Цзиньпин провел встречу в формате "1+10" с главами 10 международных экономических организаций. На мероприятии китайский лидер заявил, что Пекин готов поддерживать диалог с правительством США, расширять сотрудничество, управлять разногласиями, а также продвигать развитие китайско-американских отношений в устойчивом, стабильном и здоровом направлении.
https://ria.ru/20241210/ssha-1988191629.html
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в мире, си цзиньпин, китай, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Си Цзиньпин, Китай, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS

CBS: Трамп направил Си Цзиньпиню приглашение на инаугурацию в январе 2025 года

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
"Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце", — говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что команда будущего президента, отвечающая за инаугурацию, планирует пригласить на церемонию приведения Трампа к присяге и других иностранных гостей. В частности, в мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Трамп ранее неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР. Предыдущий президентский срок республиканца ознаменовала "торговая война" с Пекином. Кроме того, в преддверии второго срока Трамп пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами для всех стран БРИКС, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
Ранее во вторник Си Цзиньпин провел встречу в формате "1+10" с главами 10 международных экономических организаций. На мероприятии китайский лидер заявил, что Пекин готов поддерживать диалог с правительством США, расширять сотрудничество, управлять разногласиями, а также продвигать развитие китайско-американских отношений в устойчивом, стабильном и здоровом направлении.
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В миреСи ЦзиньпинКитайСШАВенгрияДональд ТрампВиктор Орбан
 
 
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