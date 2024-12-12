https://ria.ru/20241212/tramp-1988719699.html

Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS

Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, сообщает... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:15

2024-12-12T02:15

2024-12-12T04:40

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники."Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что команда будущего президента, отвечающая за инаугурацию, планирует пригласить на церемонию приведения Трампа к присяге и других иностранных гостей. В частности, в мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Трамп ранее неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР. Предыдущий президентский срок республиканца ознаменовала "торговая война" с Пекином. Кроме того, в преддверии второго срока Трамп пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами для всех стран БРИКС, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.Ранее во вторник Си Цзиньпин провел встречу в формате "1+10" с главами 10 международных экономических организаций. На мероприятии китайский лидер заявил, что Пекин готов поддерживать диалог с правительством США, расширять сотрудничество, управлять разногласиями, а также продвигать развитие китайско-американских отношений в устойчивом, стабильном и здоровом направлении.

https://ria.ru/20241210/ssha-1988191629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан