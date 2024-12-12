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Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы - РИА Новости, 12.12.2024
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16:26 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/sud-1988856891.html
Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы
Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы - РИА Новости, 12.12.2024
Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы
Самарский районный суд Самары продлил арест до 17 января двум уроженцам Таджикистана и Узбекистана, которые являются фигурантами уголовного дела о покушении на... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:26
2024-12-12T16:26
происшествия
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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил арест до 17 января двум уроженцам Таджикистана и Узбекистана, которые являются фигурантами уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Арест продлен до 17 января", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения в отношении двум фигурантов дела. Меру пресечения в отношении третьего фигуранта - подростка - в суде и региональном СУСК России не комментируют. По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство. Матвеев сообщал в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель - перелом ключицы. В июле во время первого судебного заседания, на котором избирали меру пресечения фигурантам, следователь заявил, что уроженец Таджикистана признал свою причастность к преступлению частично. При этом он отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Остальные фигуранты не признавали вину и отрицали свою причастность к инциденту.
https://ria.ru/20241212/izbienie-1988793304.html
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происшествия, таджикистан, самара, узбекистан, михаил матвеев, госдума рф
Происшествия, Таджикистан, Самара, Узбекистан, Михаил Матвеев, Госдума РФ
Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы

Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата ГД Матвеева

© Фото : Михаил Матвеев/TelegramНекруз Бахиров, обвиняемый в покушении на депутата Госдумы в Самаре
Некруз Бахиров, обвиняемый в покушении на депутата Госдумы в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Михаил Матвеев/Telegram
Некруз Бахиров, обвиняемый в покушении на депутата Госдумы в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил арест до 17 января двум уроженцам Таджикистана и Узбекистана, которые являются фигурантами уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Арест продлен до 17 января", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения в отношении двум фигурантов дела.
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Меру пресечения в отношении третьего фигуранта - подростка - в суде и региональном СУСК России не комментируют.
По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.
Матвеев сообщал в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель - перелом ключицы.
В июле во время первого судебного заседания, на котором избирали меру пресечения фигурантам, следователь заявил, что уроженец Таджикистана признал свою причастность к преступлению частично. При этом он отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Остальные фигуранты не признавали вину и отрицали свою причастность к инциденту.
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ПроисшествияТаджикистанСамараУзбекистанМихаил МатвеевГосдума РФ
 
 
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