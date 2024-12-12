https://ria.ru/20241212/sud-1988856891.html

Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы

Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы - РИА Новости, 12.12.2024

Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы

Самарский районный суд Самары продлил арест до 17 января двум уроженцам Таджикистана и Узбекистана, которые являются фигурантами уголовного дела о покушении на... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:26

2024-12-12T16:26

2024-12-12T16:26

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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил арест до 17 января двум уроженцам Таджикистана и Узбекистана, которые являются фигурантами уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Арест продлен до 17 января", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения в отношении двум фигурантов дела. Меру пресечения в отношении третьего фигуранта - подростка - в суде и региональном СУСК России не комментируют. По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство. Матвеев сообщал в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель - перелом ключицы. В июле во время первого судебного заседания, на котором избирали меру пресечения фигурантам, следователь заявил, что уроженец Таджикистана признал свою причастность к преступлению частично. При этом он отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Остальные фигуранты не признавали вину и отрицали свою причастность к инциденту.

https://ria.ru/20241212/izbienie-1988793304.html

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происшествия, таджикистан, самара, узбекистан, михаил матвеев, госдума рф