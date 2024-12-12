https://ria.ru/20241212/romir-1988880711.html

РОМИР назвал преимущества цифровых платформ перед офлайн-бизнесом

РОМИР назвал преимущества цифровых платформ перед офлайн-бизнесом - РИА Новости, 12.12.2024

РОМИР назвал преимущества цифровых платформ перед офлайн-бизнесом

Более 80% предпринимателей позитивно оценивают практику ведения бизнеса на цифровых платформах, но отмечают наличие барьеров, не позволяющих реализовать их... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:54

2024-12-12T17:54

2024-12-12T17:54

экономика

ромир

маркетплейс

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 80% предпринимателей позитивно оценивают практику ведения бизнеса на цифровых платформах, но отмечают наличие барьеров, не позволяющих реализовать их потенциал полностью, свидетельствуют результаты исследования Института Человека РОМИР. Опрос был проведен в октябре-ноябре 2024 года среди 1201 предпринимателя из всех федеральных округов России в рамках разработанного РОМИР Индекса легкости ведения бизнеса на цифровых торговых площадках. Оценивалось влияние общеэкономических факторов, регуляторных ограничений, отношений с платформой, а также эффективность бизнеса онлайн и офлайн. "Согласно данным исследования, 80,2% предпринимателей довольны сотрудничеством с цифровыми платформами. Почти для половины из них (45,6%) эти площадки стали ключевым каналом продаж. Уйти в офлайновые торговые сети даже гипотетически готовы менее одной пятой продавцов (около 17%). Более всего предприниматели удовлетворены уровнем спроса на их товары на цифровых платформах в сравнении с другими способами продаж. Более половины (53,8%) считают, что экономическая ситуация положительно сказалась на положении компании", - говорится в сообщении РОМИР. Предприниматели высоко оценивают легкость входа на платформы, информационную прозрачность. Большинство опрошенных (74,4%) отмечают рост продаж своей продукции за последний год. По мнению доцента кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС, кандидата экономических наук Михаила Перельмана, причина такого отношения очевидна. "В нынешних непростых экономических условиях маркетплейсы обеспечивают стабильный уровень спроса на продукцию и эффективные каналы сбыта. Сравнивая формат ведения бизнеса на платформе и вне ее, продавцы ожидаемо выбирают первый вариант: из-за простоты поиска и привлечения клиентов, а также эффективности взаимодействия", - сказал он РИА Новости. Вместе с тем, участники опроса ожидаемо озабочены уровнем комиссий и тарифов платформ, их участием в ценообразовании (через скидочные акции для потребителей и другие), запретом платного для покупателя возврата товаров. Обеспокоенность предпринимателей также вызывают вопросы регулирования. В наибольшей степени продавцы удовлетворены решением следующих задач: приоритетным продвижением российских товаров, предоставлением информации о продавце покупателю, ограничением частоты пересмотра условий сотрудничества с маркетплейсами. Наименьшее понимание вызывают ограничения для работы с самозанятыми и расширение маркировки товаров (у продавцов), перспективы признания пунктов выдачи заказов торговыми объектами и запрет на сотрудничество с несколькими маркетплейсами (у владельцев ПВЗ). В целом, регулирование отрасли вызывает смешанные ощущения у предпринимателей. Примерно половина респондентов не ощущает на себе регуляторного воздействия государства, около 40% считают такой эффект позитивным, и всего около 12% – негативным. Свыше трети опрошенных полагают, что государство "в чем-то помогает, в чем-то мешает" их бизнесу, а 16% считают, что "органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо". Индекс легкости ведения бизнеса на цифровых торговых площадках рассчитывался на основе оценки 4 категорий факторов: "Общеэкономические факторы, влияющие на бизнес МСП", "Отношения МСП с платформой", "Бизнес на платформе в сравнении с бизнесом вне платформы" и "Регуляторное воздействие". Каждый фактор оценивался по степени и характеру влияния по шкалам от 1 до 5. Значение индекса складывается из среднеарифметических показателей группы факторов по четырем субиндексам. Итоговое значение индекса составило +0,12, что отражает слабую позитивную динамику, одновременно указывая на необходимость устранения существующих барьеров. "На настоящий момент цифровые торговые площадки выступают значимым драйвером развития малого и среднего бизнеса. Цель индекса – оценить комплекс условий, в которых сегодня находятся наши предприниматели. Его итоговое значение свидетельствует о том, что сегодня о легкости ведения бизнеса на цифровых платформах преждевременно говорить однозначно", - приводится в сообщении президента Института Человека РОМИР Андрея Милехина. По мнению Перельмана, важно, что исследование РОМИР проводилось в разгар обсуждения законопроекта о платформенной экономике. "У предпринимателей появилась дополнительная возможность донести свое видение ситуации до законодателей и органов власти. А у тех – получить объективную информацию о возможных точках роста и стратегических проблемах развития отрасли. Уверен, это поможет в поиске наиболее оптимальных моделей регулирования цифровых платформ", - считает эксперт.

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https://ria.ru/20241209/marketpleysy-1988181490.html

https://ria.ru/20241202/fns-1986888049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, ромир , маркетплейс