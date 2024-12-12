https://ria.ru/20241212/medvedev-1988824064.html

Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев

Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2024

Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и учете предложений, озвученных президентом РФ... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:31

2024-12-12T14:31

2024-12-12T14:57

россия

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и учете предложений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Медведев рассказал, что в ходе переговоров с Си обсуждался украинский кризис, китайский лидер изложил видение возможностей урегулирования."Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступания на коллегии МИД в этом году", - сказал Медведев.Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988825763.html

россия

украина

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россия, украина, дмитрий медведев, си цзиньпин, единая россия, китай, в мире