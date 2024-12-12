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Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2024
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14:31 12.12.2024 (обновлено: 14:57 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988824064.html
Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев
Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2024
Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев
Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и учете предложений, озвученных президентом РФ... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:31
2024-12-12T14:57
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дмитрий медведев
си цзиньпин
единая россия
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и учете предложений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Медведев рассказал, что в ходе переговоров с Си обсуждался украинский кризис, китайский лидер изложил видение возможностей урегулирования."Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступания на коллегии МИД в этом году", - сказал Медведев.Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988825763.html
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россия, украина, дмитрий медведев, си цзиньпин, единая россия, китай, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Единая Россия, Китай, В мире
Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев

Медведев: РФ готова возобновить переговоры с Украиной с учетом нынешних реалий

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и учете предложений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Медведев рассказал, что в ходе переговоров с Си обсуждался украинский кризис, китайский лидер изложил видение возможностей урегулирования.
"Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступания на коллегии МИД в этом году", - сказал Медведев.
Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России
Вчера, 14:38
 
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