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Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина - РИА Новости, 12.12.2024
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12:29 12.12.2024 (обновлено: 13:17 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988786137.html
Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина
Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина - РИА Новости, 12.12.2024
Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему "личное послание" от... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:29
2024-12-12T13:17
китай
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дмитрий медведев
си цзиньпин
владимир путин
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политика
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему "личное послание" от президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости. Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае. "Я искренне рад нашей новой встрече... Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", - сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином. В предыдущий раз зампред Совбеза РФ посещал Китай в декабре 2022 года. Как сообщали в его секретариате, тогда Медведев привез Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации.
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китай, россия, дмитрий медведев, си цзиньпин, владимир путин, в мире, политика
Китай, Россия, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, Политика
Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина

Медведев сообщил, что привез Си Цзиньпину личное послание от Путина

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 12 декабря 2024
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 12 декабря 2024
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему "личное послание" от президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости.
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
"Я искренне рад нашей новой встрече... Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", - сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином.
В предыдущий раз зампред Совбеза РФ посещал Китай в декабре 2022 года. Как сообщали в его секретариате, тогда Медведев привез Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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