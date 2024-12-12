Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина
Медведев сообщил, что привез Си Цзиньпину личное послание от Путина
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 12 декабря 2024
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 12 декабря 2024
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему "личное послание" от президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Я искренне рад нашей новой встрече... Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", - сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином.
В предыдущий раз зампред Совбеза РФ посещал Китай в декабре 2022 года. Как сообщали в его секретариате, тогда Медведев привез Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации.
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