https://ria.ru/20241212/medvedev-1988786137.html

Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина

Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина - РИА Новости, 12.12.2024

Медведев передал Си Цзиньпину личное послание от Путина

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему "личное послание" от... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:29

2024-12-12T12:29

2024-12-12T13:17

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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему "личное послание" от президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости. Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае. "Я искренне рад нашей новой встрече... Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", - сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином. В предыдущий раз зампред Совбеза РФ посещал Китай в декабре 2022 года. Как сообщали в его секретариате, тогда Медведев привез Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

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китай, россия, дмитрий медведев, си цзиньпин, владимир путин, в мире, политика