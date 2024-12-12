https://ria.ru/20241212/makron-1988715351.html

Макрон отправится в Польшу для обсуждения Украины

Макрон отправится в Польшу для обсуждения Украины - РИА Новости, 12.12.2024

Макрон отправится в Польшу для обсуждения Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг прибудет с визитом в Польшу, где намерен обсудить конфликт на Украине с польским премьер-министром Дональдом Туском РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:53

2024-12-12T00:53

2024-12-12T03:57

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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг прибудет с визитом в Польшу, где намерен обсудить конфликт на Украине с польским премьер-министром Дональдом Туском после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Париже. "Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском по вопросу европейской поддержки Украины в новом трансатлантическом контексте, а также в связи с председательством Польши в Совете ЕС в первом полугодии 2025 года", - сообщил Елисейский дворец. Как сообщили в офисе польского премьера, президент Франции намерен "поделиться результатами обсуждений" с Трампом и Зеленским в ходе их "краткой, но важной" встречи. Трамп после этой встречи, приуроченной к церемонии открытия собора Нотр-Дам, призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров, добавив, что Украина "нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат". Позднее в интервью телеканалу NBC News он отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. При этом Трамп пообещал урегулировать конфликт, оговорившись: "Если я смогу". Как сообщало издание Politico, президент Франции и премьер Польши обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после окончания конфликта. Польша возглавит работу Совета ЕС 1 января 2025 года на шесть месяцев. Как ранее заявил польский премьер, председательство Польши в ЕС "будет ответственно и за то, как будет выглядеть политический ландшафт", добавив, что, по его мнению, мирные переговоры по Украине могут начаться уже этой зимой. Ожидается, что лидеры также обсудят соглашение ЕС о свободной торговле со странами Латинской Америки блока МЕРКОСУР, подписанное на прошлой неделе главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза. По словам Туска, Польша пытается создать блокирующее меньшинство для отклонения соглашения, против которого также выступает Франция. В ходе своего визита Макрон также встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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https://ria.ru/20241209/konflikt-1988234694.html

https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, польша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, дональд туск, евросоюз, нато