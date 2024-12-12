https://ria.ru/20241212/koreya-1988724341.html

Глава правящей партии Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Глава правящей партии Южной Кореи поддержал импичмент президенту - РИА Новости, 12.12.2024

Глава правящей партии Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун выразил поддержку импичменту президента Юн Сок Ёля на фоне отказа того от добровольной... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:29

2024-12-12T04:29

2024-12-12T05:51

южная корея

обстановка в южной корее

в мире

юн сок ель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987250992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e44f9eb19a4230ce098dcbb43b900f97.jpg

СЕУЛ, 12 дек - РИА Новости. Лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун выразил поддержку импичменту президента Юн Сок Ёля на фоне отказа того от добровольной отставки, призвав депутатов своей партии голосовать, опираясь на их собственные "убеждения", передает агентство Рёнхап.Таким образом Хан Дон Хун отреагировал на заявление Юн Сок Ёля, заявившего ранее в четверг, что он не понимает и не принимает обвинений в мятеже в свой адрес, и назвавшего введение военного положения на прошлой неделе срочной мерой для "спасения страны". Президент обвинил оппозицию в подрыве безопасности страны, пообещал бороться вместе с народом "до конца", будь то объявление ему импичмента или расследование. При этом он извинился перед гражданами и попросил их верить ему."Я совсем не ожидал, что прозвучит такое выступление. Я думаю, стало более очевидным, что Юн Сок Ёль не сможет исполнять свои президентские обязанности", — заявил Хан Дон Хун.В субботу главная оппозиционная Объединенная демократическая партия (ОДП) собирается подать новое ходатайство об импичменте Юн Сок Ёля в парламент после того, как первое голосование по импичменту провалилось, когда большинство депутатов "Гражданской силы" бойкотировали его."Мы должны прекратить дальнейшую неразбериху. Сейчас есть только один эффективный метод. При следующем голосовании (по предложению об импичменте — ред) депутаты от нашей партии должны прийти в зал заседаний и принять участие в голосовании, основываясь на своих собственных убеждениях и совести", — заявил лидер правящей партии.Отвечая на соответствующий вопрос, Хан подтвердил, что поддерживает импичмент президента. Он пояснил, что другого пути нет, так как Юн Сок Ёль не выразил намерения досрочно покинуть свой пост и тем самым фактически нарушил данное в прошлую субботу обещание оставить на усмотрение партии решение о сроке своих полномочий.Хан Дон Хун также в срочном порядке распорядился о созыве комитета по этике партии для исключения из нее Юн Сок Ёля.Предыдущая попытка объявить импичмент президенту Южной Кореи обернулась введением военного положения в ночь на 4 декабря. Юн Сок Ёль обосновал такое решение необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент. Законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения и заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

https://ria.ru/20241211/koreya-1988537590.html

https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

https://ria.ru/20241211/koreya-1988539399.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, обстановка в южной корее, в мире, юн сок ель