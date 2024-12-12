https://ria.ru/20241212/koreya-1988724250.html

Президент Южной Кореи заявил, что будет бороться до конца

Президент Южной Кореи заявил, что будет бороться до конца - РИА Новости, 12.12.2024

Президент Южной Кореи заявил, что будет бороться до конца

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в обращении к нации, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что отвергает обвинения в мятеже, так как он принимал, по его... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:27

2024-12-12T04:27

2024-12-12T09:34

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СЕУЛ, 12 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в обращении к нации, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что отвергает обвинения в мятеже, так как он принимал, по его мнению, срочные меры для спасения страны."Рассматривать чрезвычайные меры по спасению страны как акт гражданской войны, направленный на разрушение страны, значит подвергать нашу конституцию и правовую систему серьезному риску", — заявил Юн Сок Ёль.Он добавил, не понимает, как принятое президентом "в отсутствие другого пути" конституционно законное действие по управлению страной можно трактовать как мятеж. По его словам, он использовал свою власть, чтобы объявить военное положение "для защиты нации и нормализации государственных дел" против оппозиции, которая парализовала правительство, назвав это "хорошо продуманным политическим решением".Он добавил, что оппозиция пытается выставить его "серьезным преступником", и если такие силы захватят власть, то это нанесет стране серьезный ущерб."Сейчас оппозиция ставит под угрозу безопасность страны и граждан… непонятно, чьей страны они партия и чьей страны это парламент", — заявил президент.По словам Юн Сок Ёля, оппозиция принимала сторону КНДР, требовала отмены санкций ООН против Пхеньяна, блокировала в парламенте законопроект о наказании за шпионаж, пыталась урезать бюджет страны, в том числе средства на борьбу с наркотиками и преступлениями."Я буду бороться вместе с народом до конца… Независимо от того, будет ли мне объявлен импичмент или начато расследование, я буду честно противостоять этому", — заявил Юн Сок Ёль и также извинился перед гражданами и попросил их верить ему.Таким образом политик проигнорировал призывы уйти в отставку, в том числе со стороны правящей партии, которая продвигала его добровольный и подконтрольный уход вместо импичмента.Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение, направив военных, чтобы заблокировать работу парламента. Однако депутатам удалось собраться и принять постановление с требованием отмены военного положения, что президенту и пришлось сделать через несколько часов. После этого оппозиция подала в парламент проект его импичмента, но первое голосование по нему провалилось из-за отсутствия кворума, так как депутаты правящей партии бойкотировали процесс. Против Юн Сок Ёля также было заведено дело по обвинениям в злоупотреблении властью и мятеже, прокуроры пообещали при возможности попытаться арестовать президента. Следующее голосования по импичменту Юн Сок Ёля должно пройти 14 декабря.

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https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

https://ria.ru/20241210/koreya-1988370149.html

южная корея

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель, оон, пхеньян