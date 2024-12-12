https://ria.ru/20241212/dagestan-1988907406.html

На побережье в Дагестане обнаружили множество мертвых каспийских тюленей

На побережье в Дагестане обнаружили множество мертвых каспийских тюленей - РИА Новости, 12.12.2024

На побережье в Дагестане обнаружили множество мертвых каспийских тюленей

Множество туш мертвых краснокнижных каспийских тюленей (нерп) обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили в четверг в пресс-службе минприроды РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:52

2024-12-12T19:52

2024-12-12T19:52

происшествия

каспийское море

махачкала

казахстан

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Множество туш мертвых краснокнижных каспийских тюленей (нерп) обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили в четверг в пресс-службе минприроды республики. "Специалистами минприроды Республики Дагестан в ходе проведения оперативного выездного обследования побережья Каспийского моря обнаружено большое количество туш мертвого каспийского тюленя, большую часть которых выбросило на прибрежную полосу на участке от Махачкалы до устья реки Терек", – говорится в сообщении. Специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану для установления причин гибели млекопитающих взяли пробы биоматериала, которые направлены в лаборатории. В министерстве добавили, что гибель каспийской нерпы отмечается ежегодно в течение последних лет, когда проходит активная миграция животных с Северного на Южный Каспий. Случаи массовой гибели фиксировались не только на побережье Каспия в акватории Дагестана, но и в Калмыкии и Казахстане. "По данным научного сообщества, одной из вероятных причин гибели тюленей, предположительно могут быть совокупность нескольких факторов: подводные землетрясения и, как следствие, выбросы газов на пути миграции тюленей, которые, по всей вероятности, и приводят к гибели животных", – пояснили в ведомстве. В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.

https://ria.ru/20241114/kamchatka-1983686846.html

https://ria.ru/20240829/tunets-1969284948.html

каспийское море

махачкала

казахстан

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происшествия, каспийское море, махачкала, казахстан, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)