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Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки - РИА Новости, 12.12.2024
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20:27 12.12.2024 (обновлено: 21:31 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html
Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки
Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки - РИА Новости, 12.12.2024
Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по обвинению в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:27
2024-12-12T21:31
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по обвинению в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."Удовлетворено ходатайство &lt;...&gt; об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК, на срок два месяца", — сказал собеседник агентства. По данным следствия, подсудимый получил взятку в виде денег и другого имущества в особо крупном размере "за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом". Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, штраф в размере до 70-кратной суммы взятки, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.В 2017-2022 годах Любимов занимал пост губернатора Рязанской области, затем стал сенатором Совета Федерации от этого региона. Накануне он написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987959852.html
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происшествия, москва, рязанская область, россия, николай любимов, совет федерации рф
Происшествия, Москва, Рязанская область, Россия, Николай Любимов, Совет Федерации РФ
Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки

Суд арестовал экс-губернатора Рязанской области Любимова за получение взятки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкНиколай Любимов
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Николай Любимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по обвинению в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана.
"Удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК, на срок два месяца", — сказал собеседник агентства.
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По данным следствия, подсудимый получил взятку в виде денег и другого имущества в особо крупном размере "за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, штраф в размере до 70-кратной суммы взятки, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
В 2017-2022 годах Любимов занимал пост губернатора Рязанской области, затем стал сенатором Совета Федерации от этого региона. Накануне он написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.
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