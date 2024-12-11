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Суд по иску о назначении выборов президента на Украине пройдет 13 декабря
Суд по иску о назначении выборов президента на Украине пройдет 13 декабря - РИА Новости, 11.12.2024
Суд по иску о назначении выборов президента на Украине пройдет 13 декабря
Очередное заседание суда по иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины запланировано на 13 декабря, сообщил в среду депутат... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:25
2024-12-11T14:25
2024-12-11T14:25
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Очередное заседание суда по иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины запланировано на 13 декабря, сообщил в среду депутат украинского парламента Александр Дубинский в своем Telegram-канале. В июле Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Он также заявлял, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению его иска. "Тринадцатого декабря в 10 утра (11.00 по мск) состоится очередное заседание кассационного админсуда в составе Верховного суда по моему иску о выборах президента", - написал Дубинский. Ранее Дубинский сообщал, что заседание суда по его иску должно было состояться 4 декабря. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Суд по иску о назначении выборов президента на Украине пройдет 13 декабря
Депутат Дубинский: заседание по иску о выборах на Украине пройдет 13 декабря