https://ria.ru/20241211/vsu-1988626438.html

Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев

Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.12.2024

Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев

Армия наносит точечные удары по резервам ВСУ у Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:03

2024-12-11T16:03

2024-12-11T16:38

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харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Армия наносит точечные удары по резервам ВСУ у Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску — вчера отловленных на улицах ребят бросают на самые горячие участки. Понятно, что долго они там не задерживаются. Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ", — сказал он.Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные улучшили тактическое положение на этом направлении, заняв более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай. Он также отметил, что киевскому руководству для стабилизации ситуации пришлось выделить дополнительные резервы, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках.Ранее в среду Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка в Харьковской области.

https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html

https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, андрей марочко, луганская народная республика