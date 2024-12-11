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Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 11.12.2024 (обновлено: 16:38 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vsu-1988626438.html
Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев
Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.12.2024
Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев
Армия наносит точечные удары по резервам ВСУ у Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:03
2024-12-11T16:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
андрей марочко
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Армия наносит точечные удары по резервам ВСУ у Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску — вчера отловленных на улицах ребят бросают на самые горячие участки. Понятно, что долго они там не задерживаются. Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ", — сказал он.Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные улучшили тактическое положение на этом направлении, заняв более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай. Он также отметил, что киевскому руководству для стабилизации ситуации пришлось выделить дополнительные резервы, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках.Ранее в среду Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка в Харьковской области.
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев

Ганчев: ВС РФ бьют по личному составу и местам возможных переправ ВСУ у Купянска

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Армия наносит точечные удары по резервам ВСУ у Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску — вчера отловленных на улицах ребят бросают на самые горячие участки. Понятно, что долго они там не задерживаются. Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ", — сказал он.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко
5 декабря, 07:08

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части и служит естественным рубежом обороны и природной преградой. Освобождение населенного пункта создаст возможность для форсирования Оскола и продвижения дальше на запад региона.

Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные улучшили тактическое положение на этом направлении, заняв более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай. Он также отметил, что киевскому руководству для стабилизации ситуации пришлось выделить дополнительные резервы, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках.
Ранее в среду Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка в Харьковской области.
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
14 ноября, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
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