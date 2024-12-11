Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев
Ганчев: ВС РФ бьют по личному составу и местам возможных переправ ВСУ у Купянска
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Армия наносит точечные удары по резервам ВСУ у Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску — вчера отловленных на улицах ребят бросают на самые горячие участки. Понятно, что долго они там не задерживаются. Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ", — сказал он.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части и служит естественным рубежом обороны и природной преградой. Освобождение населенного пункта создаст возможность для форсирования Оскола и продвижения дальше на запад региона.
Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные улучшили тактическое положение на этом направлении, заняв более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай. Он также отметил, что киевскому руководству для стабилизации ситуации пришлось выделить дополнительные резервы, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках.
Ранее в среду Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка в Харьковской области.
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