https://ria.ru/20241211/ukraina-1988668270.html

На Украине чиновники получили рекордные прибавки к зарплатам, сообщили СМИ

На Украине чиновники получили рекордные прибавки к зарплатам, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.12.2024

На Украине чиновники получили рекордные прибавки к зарплатам, сообщили СМИ

Зарплаты чиновников на Украине в этом году существенно выросли на фоне дефицита госбюджета и повышения налогов, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:43

2024-12-11T18:43

2024-12-11T18:43

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зарплаты чиновников на Украине в этом году существенно выросли на фоне дефицита госбюджета и повышения налогов, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". "В этом году, несмотря на войну, украинские чиновники получили рекордные прибавки к зарплатам. Если на начало 2024 года средняя начисленная зарплата в госорганах составляла 38,6 тысяч гривен (925 долларов – ред.), то, по итогам октября - уже 57,5 тысяч (1378 долларов – ред.)… По результатам года будет еще больше, так как на декабрь планируются большие выплаты премий", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Страны". По информации издания, средняя зарплата на Украине по итогам третьего квартала составила 21,9 тысячи гривен (525 долларов), то есть в 2,6 раза меньше, чем у чиновников. "Страна" отмечает, что особенно большие прибавки к зарплатам чиновников прошли в июне-июле, как раз, когда власти обсуждали "дыру" в госбюджете в 500 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов – ред.) и начали поднимать вопрос о повышении налогов. Как отмечает издание, самые высокие доходы у чиновников высшего и среднего звена, у остальных чиновников зарплаты выросли незначительно. Ранее Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" увеличении налогов на Украине. Депутат верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что документ предполагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев не исключал, что это не последнее повышение налогов на Украине. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги. В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240811/defitsit-1965505598.html

https://ria.ru/20241010/rada-1977351213.html

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в мире, украина, владимир зеленский, даниил гетманцев, сергей марченко, вооруженные силы украины, верховная рада украины