https://ria.ru/20241211/ukraina-1988547188.html

В Киеве выяснили, на сколько им хватит оружия в случае отказа США от помощи

В Киеве выяснили, на сколько им хватит оружия в случае отказа США от помощи - РИА Новости, 11.12.2024

В Киеве выяснили, на сколько им хватит оружия в случае отказа США от помощи

Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года, заявил министр финансов Украины Сергей... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:09

2024-12-11T09:09

2024-12-11T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais. "Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года", - сказал Марченко. Министр финансов отметил, что у Киева должен быть план по созданию необходимых условий для сотрудничества с администраций победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983042497.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, сша, сергей марченко, дональд трамп, джо байден