В Киеве выяснили, на сколько им хватит оружия в случае отказа США от помощи
Министр финансов Марченко: Киеву хватит средств, оружия и боеприпасов на полгода
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais.
"Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года", - сказал Марченко.
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Министр финансов отметил, что у Киева должен быть план по созданию необходимых условий для сотрудничества с администраций победившего на выборах президента США Дональда Трампа.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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