https://ria.ru/20241211/svo-1988543133.html
ВСУ минируют серую зону под Кременной немецкими минами, заявил Марочко
ВСУ минируют серую зону под Кременной немецкими минами, заявил Марочко - РИА Новости, 11.12.2024
ВСУ минируют серую зону под Кременной немецкими минами, заявил Марочко
ВСУ стали дистанционно минировать серую зону под Кременной немецкими минами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:05
2024-12-11T08:05
2024-12-11T08:05
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. ВСУ стали дистанционно минировать серую зону под Кременной немецкими минами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С направления населенного пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из РСЗО по лесному массиву Серебрянского лесничества. Боеприпасы оказались кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники. Эксперт добавил, что ранее украинские боевики уже применяли эти боеприпасы, но в последнее время они практически не использовались. Кроме того, Марочко отметил увеличенный расход боеприпасов и большую площадь минирования, что, по его словам, может свидетельствовать о свежих поставках Украине оружия из стран НАТО. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе специальной военной операции Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20241211/svo-1988542948.html
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кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
ВСУ минируют серую зону под Кременной немецкими минами, заявил Марочко
Марочко: ВСУ дистанционно минируют серую зону под Кременной немецкими минами