https://ria.ru/20241211/svo-1988543133.html

ВСУ минируют серую зону под Кременной немецкими минами, заявил Марочко

ВСУ минируют серую зону под Кременной немецкими минами, заявил Марочко - РИА Новости, 11.12.2024

ВСУ минируют серую зону под Кременной немецкими минами, заявил Марочко

ВСУ стали дистанционно минировать серую зону под Кременной немецкими минами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:05

2024-12-11T08:05

2024-12-11T08:05

специальная военная операция на украине

кременная

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андрей марочко

вооруженные силы украины

нато

безопасность

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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. ВСУ стали дистанционно минировать серую зону под Кременной немецкими минами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С направления населенного пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из РСЗО по лесному массиву Серебрянского лесничества. Боеприпасы оказались кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники. Эксперт добавил, что ранее украинские боевики уже применяли эти боеприпасы, но в последнее время они практически не использовались. Кроме того, Марочко отметил увеличенный расход боеприпасов и большую площадь минирования, что, по его словам, может свидетельствовать о свежих поставках Украине оружия из стран НАТО. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе специальной военной операции Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20241211/svo-1988542948.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

луганская народная республика

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кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато, безопасность