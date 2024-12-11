https://ria.ru/20241211/somalilend-1988524971.html

Признание США Сомалиленда позволит следить за оружием, пишет портал Semafor

Признание США Сомалиленда позволит следить за оружием, пишет портал Semafor - РИА Новости, 11.12.2024

Признание США Сомалиленда позволит следить за оружием, пишет портал Semafor

Признание США непризнанной Республики Сомалиленд позволит им отслеживать поток оружия в регионе и деятельность КНР, отмечает портал Semafor. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T01:36

2024-12-11T01:36

2024-12-11T01:36

в мире

сомали

сша

эфиопия

дональд трамп

гэвин уильямсон

ансар алла

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Признание США непризнанной Республики Сомалиленд позволит им отслеживать поток оружия в регионе и деятельность КНР, отмечает портал Semafor. Ранее газета Independent со ссылкой на бывшего министра обороны Британии Гэвина Уильямсона отмечала, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, придя к власти, может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством. "Признание Сомалиленда позволит разведке США устраивать долгосрочные операции, чтобы отслеживать поток оружия в нестабильном регионе, а также поглядывать за деятельностью КНР", - отмечает портал. По утверждению Semafor, у КНР есть своя постоянная военная база в Джибути. Портал добавляет, что признание Сомалиленда может также помочь США следить за деятельностью в Йемене правящего на севере страны шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов). Портал добавляет, что признание Трампом Сомалиленда может "стать разрушительным" для региона. Ранее Эфиопия и непризнанная республика Сомалиленд, расположенная в северо-западной части Сомали, подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Аддис-Абеба получит доступ к Красному морю. После этого власти Сомали отозвали посла в Аддис-Абебе, а сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд подписал закон, аннулирующий соглашение между Сомалилендом и Эфиопией. Как сообщил телеканал CGTN Africa, созванный в Уганде чрезвычайный саммит стран северо-восточной Африки в составе Межправительственной организации по развитию призвал Эфиопию и Сомали к снижению напряженности и возвращению к конструктивному диалогу. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20241119/tramp-1984720427.html

https://ria.ru/20240107/somali-1920016357.html

сомали

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эфиопия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, сша, эфиопия, дональд трамп, гэвин уильямсон, ансар алла