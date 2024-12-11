Признание США Сомалиленда позволит следить за оружием, пишет портал Semafor
Semafor: признание США Сомалиленда позволит следить за действиями Китая
Виза Сомалиленда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Признание США непризнанной Республики Сомалиленд позволит им отслеживать поток оружия в регионе и деятельность КНР, отмечает портал Semafor.
Ранее газета Independent со ссылкой на бывшего министра обороны Британии Гэвина Уильямсона отмечала, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, придя к власти, может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством.
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent
19 ноября, 23:52
"Признание Сомалиленда позволит разведке США устраивать долгосрочные операции, чтобы отслеживать поток оружия в нестабильном регионе, а также поглядывать за деятельностью КНР", - отмечает портал.
По утверждению Semafor, у КНР есть своя постоянная военная база в Джибути. Портал добавляет, что признание Сомалиленда может также помочь США следить за деятельностью в Йемене правящего на севере страны шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов).
Портал добавляет, что признание Трампом Сомалиленда может "стать разрушительным" для региона.
Ранее Эфиопия и непризнанная республика Сомалиленд, расположенная в северо-западной части Сомали, подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Аддис-Абеба получит доступ к Красному морю. После этого власти Сомали отозвали посла в Аддис-Абебе, а сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд подписал закон, аннулирующий соглашение между Сомалилендом и Эфиопией. Как сообщил телеканал CGTN Africa, созванный в Уганде чрезвычайный саммит стран северо-восточной Африки в составе Межправительственной организации по развитию призвал Эфиопию и Сомали к снижению напряженности и возвращению к конструктивному диалогу.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.