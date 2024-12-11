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Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва — Петербург неизбежным
Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва — Петербург неизбежным - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва — Петербург неизбежным
Удорожание проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург неизбежно не только из-за инфляции, но и в связи с ключевой... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:16
2024-12-11T22:16
2024-12-11T22:16
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Удорожание проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург неизбежно не только из-за инфляции, но и в связи с ключевой ставкой и удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков, заявил президент РФ Владимир Путин. "Удорожание неизбежно (проекта ВСМ - ред.), это очевидно, и не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась - это понятно, а связано это с ключом, прежде всего - с ключевой ставкой. С удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, правительство рф
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва — Петербург неизбежным
Путин связал удорожание проекта ВСМ Москва — Петербург с ключевой ставкой