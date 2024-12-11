https://ria.ru/20241211/putin--1988671346.html
Путин согласился с тем, что ИИ не должен заменять учителей
Путин согласился с тем, что ИИ не должен заменять учителей - РИА Новости, 11.12.2024
Путин согласился с тем, что ИИ не должен заменять учителей
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, а должен их дополнять, но не исключил, что эта грань... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:45
2024-12-11T18:45
2024-12-11T18:47
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, а должен их дополнять, но не исключил, что эта грань когда-то сотрется. "Вы сказали, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен. Наверное, наступит какой-то момент когда-то, а может быть даже довольно скоро, когда эта грань тоже сотрется", - сказал Путин на международной конференции по искусственному интеллекту
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин согласился с тем, что ИИ не должен заменять учителей
Путин согласился с тем, что ИИ должен не заменять учителей, а дополнять их