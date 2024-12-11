https://ria.ru/20241211/putin--1988670918.html

Путин попросил ИИ найти утку по-пекински в меню на китайском языке

Путин попросил ИИ найти утку по-пекински в меню на китайском языке - РИА Новости, 11.12.2024

Путин попросил ИИ найти утку по-пекински в меню на китайском языке

Президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки технологий искусственного интеллекта, попросил нейросеть найти ему утку по-пекински в меню на... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:43

2024-12-11T18:43

2024-12-11T18:43

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки технологий искусственного интеллекта, попросил нейросеть найти ему утку по-пекински в меню на китайском языке. Путин осмотрел выставку в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Главе государства представили примеры работы нейросети "Сбера" GigaChat, в частности, возможности перевода с иностранных языков. Главе государства рассказали, что в ходе работы с китайскими партнерами у россиян возникают некоторые бытовые проблемы, в том числе с переводом меню в ресторанах. "У нас есть меню полностью на китайском языке, можем GigaChat попросить нам с ним разобраться", - сказала на презентации руководитель направления группы обеспечения деятельности и эффективности блока "Технологическое развитие" ПАО "Сбербанк" Диана Злобина. "Утка по-пекински", - обратился президент к нейросети, услышав предлагаемую для ИИ ситуацию. Однако перед этим нейросети уже поступила команда перевести все меню на русский язык, с чем искусственный интеллект успешно справился, выведя на экран все блюда, которые можно заказать в ресторане. Ранее Путин сообщал, что любит утку по-пекински. В ходе общения со студентами в Харбинском политехническом университете в мае этого года Путин рассказал, что Си Цзиньпин накануне угощал его уткой по-пекински и он съел два кусочка, потому что "не мог удержаться".

https://ria.ru/20241211/putin--1988670438.html

https://ria.ru/20241211/putin--1988669932.html

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россия, си цзиньпин, сбер, сбербанк россии, владимир путин, в мире