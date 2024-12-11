https://ria.ru/20241211/putin--1988670438.html

Путин сообщил, что регулярно общается с Си Цзиньпином

Путин сообщил, что регулярно общается с Си Цзиньпином - РИА Новости, 11.12.2024

Путин сообщил, что регулярно общается с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно общается с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и знает о его отношении в инновациям. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:40

2024-12-11T18:40

2024-12-11T18:40

владимир путин

си цзиньпин

россия

в мире

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно общается с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и знает о его отношении в инновациям. "Мы регулярно общаемся с председателем Китайской Народной Республики, господином Си Цзиньпином. Я прекрасно знаю, как он относится к инновациям в целом, к важнейшим элементам прогресса сегодняшнего дня, в том числе к искусственному интеллекту. Это человек, который смотрит в будущее", – сказал Путин на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin--1988669932.html

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владимир путин, си цзиньпин, россия, в мире