https://ria.ru/20241211/putin--1988669932.html
Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее
Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее: об этом говорит его отношение к инновациям. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:39
2024-12-11T18:39
2024-12-11T18:39
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее: об этом говорит его отношение к инновациям. "Я прекрасно знаю, как он относится к инновациям в целом, к важнейшим элементам прогресса сегодняшнего дня, в том числе к искусственному интеллекту. Это человек, который смотрит в будущее. Это я могу сказать совершенно определенно по взаимной работе с ним. И неслучайно, что Си Цзиньпинь поддерживает эти начинания", - сказал Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
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Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее
Президент России Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее