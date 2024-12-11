https://ria.ru/20241211/putin--1988669932.html

Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее

Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее - РИА Новости, 11.12.2024

Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее: об этом говорит его отношение к инновациям. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:39

2024-12-11T18:39

2024-12-11T18:39

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китай

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее: об этом говорит его отношение к инновациям. "Я прекрасно знаю, как он относится к инновациям в целом, к важнейшим элементам прогресса сегодняшнего дня, в том числе к искусственному интеллекту. Это человек, который смотрит в будущее. Это я могу сказать совершенно определенно по взаимной работе с ним. И неслучайно, что Си Цзиньпинь поддерживает эти начинания", - сказал Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

https://ria.ru/20241211/putin-1988668482.html

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире