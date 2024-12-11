https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1988621463.html
Названы регионы России, жители которых путешествуют чаще всего
Названы регионы России, жители которых путешествуют чаще всего - РИА Новости, 11.12.2024
Названы регионы России, жители которых путешествуют чаще всего
Специалисты сервиса для планирования путешествий выяснили, жители каких городов ездили отдыхать более четырех раз в 2024 году, и рассказали, где они отдыхали,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:39
2024-12-11T19:39
2024-12-11T19:39
туризм
туризм
новости - туризм
стамбул
санкт-петербург
дубай
казань
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Специалисты сервиса для планирования путешествий выяснили, жители каких городов ездили отдыхать более четырех раз в 2024 году, и рассказали, где они отдыхали, сообщает OneTwoTrip.На первом месте – путешественники из столицы и Подмосковья. Среди них более 36 процентов отправлялись в поездки как минимум четыре раз в год. Популярные направления – Петербург, Сочи и Махачкала. Дубай, Ереван и Стамбул – самые востребованных заграничные маршруты.Каждый десятый житель Петербурга и области также путешествовал не менее четырех раз в этом году. Чаще всего они направлялись в столицу, Калининград и Казань. Среди зарубежных маршрутов наиболее популярные – Дубай, Минск и Шанхай.На третьем месте – жители Екатеринбурга. Там 2,5 процента за последние 12 месяцев путешествовали более четырех раз. Две столицы и Сочи – самые востребованные маршруты.Среди зарубежных направлений в топе – Стамбул, Баку и Пхукет.Более двух процентов жителей Краснодарского края также можно назвать активными путешественниками. Чаще всего они летали в две столицы и Екатеринбург. Стамбул, Ереван и Баку – наиболее популярные заграничные маршруты.Примерно столько же – почти два процента жителей Татарстана много путешествуют. У тех, кто делает это как минимум четыре раза в год, наибольший интерес вызывают билеты в две столицы и Кавминводы. За границу чаще всего такие туристы летали в Баку, Стамбул и Пхукет.
https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html
стамбул
санкт-петербург
дубай
казань
республика татарстан (татарстан)
краснодарский край
сочи
екатеринбург
москва
московская область (подмосковье)
баку
ереван
пхукет (остров)
пхукет (провинция)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, стамбул, санкт-петербург, дубай, казань, республика татарстан (татарстан), краснодарский край, сочи, екатеринбург, москва, московская область (подмосковье), баку, ереван, пхукет (остров), пхукет (провинция)
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Названы регионы России, жители которых путешествуют чаще всего
OneTwoTrip: жители двух столиц, Екатеринбурга и Казани путешествуют чаще всего
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Специалисты сервиса для планирования путешествий выяснили, жители каких городов ездили отдыхать более четырех раз в 2024 году, и рассказали, где они отдыхали, сообщает OneTwoTrip.
На первом месте – путешественники из столицы и Подмосковья. Среди них более 36 процентов отправлялись в поездки как минимум четыре раз в год. Популярные направления – Петербург, Сочи и Махачкала. Дубай, Ереван и Стамбул – самые востребованных заграничные маршруты.
Каждый десятый житель Петербурга и области также путешествовал не менее четырех раз в этом году. Чаще всего они направлялись в столицу, Калининград и Казань. Среди зарубежных маршрутов наиболее популярные – Дубай, Минск и Шанхай.
На третьем месте – жители Екатеринбурга. Там 2,5 процента за последние 12 месяцев путешествовали более четырех раз. Две столицы и Сочи – самые востребованные маршруты.
Среди зарубежных направлений в топе – Стамбул, Баку и Пхукет.
Более двух процентов жителей Краснодарского края также можно назвать активными путешественниками. Чаще всего они летали в две столицы и Екатеринбург. Стамбул, Ереван и Баку – наиболее популярные заграничные маршруты.
Примерно столько же – почти два процента жителей Татарстана много путешествуют. У тех, кто делает это как минимум четыре раза в год, наибольший интерес вызывают билеты в две столицы и Кавминводы. За границу чаще всего такие туристы летали в Баку, Стамбул и Пхукет.