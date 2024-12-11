https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1988621463.html

Названы регионы России, жители которых путешествуют чаще всего

Названы регионы России, жители которых путешествуют чаще всего - РИА Новости, 11.12.2024

Названы регионы России, жители которых путешествуют чаще всего

Специалисты сервиса для планирования путешествий выяснили, жители каких городов ездили отдыхать более четырех раз в 2024 году, и рассказали, где они отдыхали,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:39

2024-12-11T19:39

2024-12-11T19:39

туризм

туризм

новости - туризм

стамбул

санкт-петербург

дубай

казань

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Специалисты сервиса для планирования путешествий выяснили, жители каких городов ездили отдыхать более четырех раз в 2024 году, и рассказали, где они отдыхали, сообщает OneTwoTrip.На первом месте – путешественники из столицы и Подмосковья. Среди них более 36 процентов отправлялись в поездки как минимум четыре раз в год. Популярные направления – Петербург, Сочи и Махачкала. Дубай, Ереван и Стамбул – самые востребованных заграничные маршруты.Каждый десятый житель Петербурга и области также путешествовал не менее четырех раз в этом году. Чаще всего они направлялись в столицу, Калининград и Казань. Среди зарубежных маршрутов наиболее популярные – Дубай, Минск и Шанхай.На третьем месте – жители Екатеринбурга. Там 2,5 процента за последние 12 месяцев путешествовали более четырех раз. Две столицы и Сочи – самые востребованные маршруты.Среди зарубежных направлений в топе – Стамбул, Баку и Пхукет.Более двух процентов жителей Краснодарского края также можно назвать активными путешественниками. Чаще всего они летали в две столицы и Екатеринбург. Стамбул, Ереван и Баку – наиболее популярные заграничные маршруты.Примерно столько же – почти два процента жителей Татарстана много путешествуют. У тех, кто делает это как минимум четыре раза в год, наибольший интерес вызывают билеты в две столицы и Кавминводы. За границу чаще всего такие туристы летали в Баку, Стамбул и Пхукет.

https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html

стамбул

санкт-петербург

дубай

казань

республика татарстан (татарстан)

краснодарский край

сочи

екатеринбург

москва

московская область (подмосковье)

баку

ереван

пхукет (остров)

пхукет (провинция)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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