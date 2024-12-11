https://ria.ru/20241211/prostranstva-1988668934.html

За шесть лет в Ивановской области создали 50 масштабных пространств

За шесть лет в Ивановской области создали 50 масштабных пространств - РИА Новости, 11.12.2024

За шесть лет в Ивановской области создали 50 масштабных пространств

За шесть лет в Ивановской области уже создали 50 новых знаковых общественных пространств, а всего в разных районах благоустроили более 800 территорий – от... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:36

2024-12-11T18:36

2024-12-11T18:36

ивановская область

общество

ивановская область

кинешма

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988666948_0:239:2300:1533_1920x0_80_0_0_42969657e1a02a8a4eb282de222044ec.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За шесть лет в Ивановской области уже создали 50 новых знаковых общественных пространств, а всего в разных районах благоустроили более 800 территорий – от центральных площадей до дворовых площадок, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2024 году масштабное благоустройство затронуло 30 общественных пространств в 16 населенных пунктах региона. В Ивановской области реализация проектов благоустройства ведется по трем направлениям: Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, инициированный президентом РФ Путиным; федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"; региональная программа "Местные инициативы". Регион выиграл 27 грантов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, в том числе три проекта выиграли в текущем году, к работам приступят в 2025-м. 24 проекта уже реализовано. В их числе – Кохма, Заволжск, Юрьевец (трижды), Плес, Южа, Тейково (дважды), Шуя (дважды), Кинешма (трижды), Вичуга (дважды), Фурманов (дважды), Приволжск, Родники, Комсомольск (дважды), и Наволоки. Гаврилов Посад выиграл грант четыре раза. Это один из лучших результатов в стране. В городе благоустроили площадь, впервые создали набережную. Выигравший в этом году проект посвящен преображению Городского сада для создания комфортного места семейного отдыха. Во всех этих городах создали новые и преобразили уже любимые жителями пространства. Например, в Кинешме на месте заброшенного грузового порта в центре города обустроили стрелку двух рек – Волги и Кинешемки, северная столица Ивановской области получила новое пространство, ранее никак не задействовавшееся в жизни Кинешмы. По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в Ивановской области благоустроили пространства в более 120 населенных пунктах. В малых городах и поселках созданы скверы, обустроены зоны для отдыха и занятий спортом, благоустроены парки и площади. В регионе есть примеры, когда преобразившись, общественные территории становятся стимулом для развития всей округе. Одним из таких объектов стала набережная Уводи в Иванове. Современное пространство на берегу обустроили впервые, до 2020 года здесь были заросли, так как изначально в этой части города благоустроенной набережной даже не запроектировали, поскольку здесь располагались фабрики, и река использовалась для нужд производств. Преображение этой территории дало импульс к развитию всей центральной части города в районе Шереметевского проспекта. Здесь завершается строительство Дворца водных видов спорта, возводят новый жилой микрорайон, реконструировали историческое здание Главка для детского диагностического центра, привели в порядок мемориал Героям фронта и тыла. В этом году в отдаленном районе города Иванова преобразили парк у мемориала "Красная Талка". Этот знаковый объект культурного наследия в память об исторических событиях начала XX века вернули в городскую среду как популярное место отдыха и прогулок, станет местом притяжения для всего города и будет способствовать развитию района Сортировка. За шесть лет более 800 проектов благоустройства дворов и общественных пространств выиграли гранты областной программы "Местные инициативы", в том числе 245 проектов – в этом году.

https://ria.ru/20241211/programmy-1988667464.html

https://ria.ru/20241209/ivanovo-1988280464.html

ивановская область

кинешма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ивановская область, кинешма, россия