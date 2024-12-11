https://ria.ru/20241211/premiya-1988608062.html
Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии
Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии - РИА Новости, 11.12.2024
Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии
Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа вошел в число победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов "Лидеры... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:40
2024-12-11T14:40
2024-12-11T14:40
ханты-мансийский автономный округ
москва
ханты-мансийский автономный округ
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа вошел в число победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов "Лидеры инвестиционного развития - 2024", сообщает Фонд развития Югры. Награждение состоялось в Москве в рамках мероприятия "Сто вопросов о будущем России" с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. "Инвестпортал Югры вошел в топ-10 победителей номинации "Лучший инвестиционный портал", разделив первенство с Калининградской областью, Ленинградской областью, Москвой, Приморским краем, Саратовской областью, Санкт-Петербургом, Тюменской областью, Челябинской областью и Ямало-Ненецким автономным округом", - говорится в сообщении. Фонд развития Югры наделен полномочиями инвестагентства автономного округа, ответственного за сопровождение портала. По словам генерального директора Фонда Сергея Черняева, на инвестиционном портале Югры можно найти готовые площадки для бизнеса, открытые для вложений направления и проекты, льготы и программы поддержки. Помимо этого, портал работает по принципу "одного окна" и помогает быстро связаться с госструктурами для решения вопросов.
https://ria.ru/20241211/yugra-1988575829.html
москва
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_118a88864b8aafa4d82b43d54010a276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ханты-мансийский автономный округ, россия, александр новак
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Александр Новак
Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии
Инвестиционный портал Югры вошел в число победителей Национальной премии России