https://ria.ru/20241211/premiya-1988608062.html

Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии

Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии - РИА Новости, 11.12.2024

Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии

Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа вошел в число победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов "Лидеры... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:40

2024-12-11T14:40

2024-12-11T14:40

ханты-мансийский автономный округ

москва

ханты-мансийский автономный округ

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александр новак

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа вошел в число победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов "Лидеры инвестиционного развития - 2024", сообщает Фонд развития Югры. Награждение состоялось в Москве в рамках мероприятия "Сто вопросов о будущем России" с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. "Инвестпортал Югры вошел в топ-10 победителей номинации "Лучший инвестиционный портал", разделив первенство с Калининградской областью, Ленинградской областью, Москвой, Приморским краем, Саратовской областью, Санкт-Петербургом, Тюменской областью, Челябинской областью и Ямало-Ненецким автономным округом", - говорится в сообщении. Фонд развития Югры наделен полномочиями инвестагентства автономного округа, ответственного за сопровождение портала. По словам генерального директора Фонда Сергея Черняева, на инвестиционном портале Югры можно найти готовые площадки для бизнеса, открытые для вложений направления и проекты, льготы и программы поддержки. Помимо этого, портал работает по принципу "одного окна" и помогает быстро связаться с госструктурами для решения вопросов.

https://ria.ru/20241211/yugra-1988575829.html

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москва, ханты-мансийский автономный округ, россия, александр новак