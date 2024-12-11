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Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии - РИА Новости, 11.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:40 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/premiya-1988608062.html
Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии
Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии - РИА Новости, 11.12.2024
Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии
Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа вошел в число победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов "Лидеры... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:40
2024-12-11T14:40
ханты-мансийский автономный округ
москва
ханты-мансийский автономный округ
россия
александр новак
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа вошел в число победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов "Лидеры инвестиционного развития - 2024", сообщает Фонд развития Югры. Награждение состоялось в Москве в рамках мероприятия "Сто вопросов о будущем России" с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. "Инвестпортал Югры вошел в топ-10 победителей номинации "Лучший инвестиционный портал", разделив первенство с Калининградской областью, Ленинградской областью, Москвой, Приморским краем, Саратовской областью, Санкт-Петербургом, Тюменской областью, Челябинской областью и Ямало-Ненецким автономным округом", - говорится в сообщении. Фонд развития Югры наделен полномочиями инвестагентства автономного округа, ответственного за сопровождение портала. По словам генерального директора Фонда Сергея Черняева, на инвестиционном портале Югры можно найти готовые площадки для бизнеса, открытые для вложений направления и проекты, льготы и программы поддержки. Помимо этого, портал работает по принципу "одного окна" и помогает быстро связаться с госструктурами для решения вопросов.
https://ria.ru/20241211/yugra-1988575829.html
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москва, ханты-мансийский автономный округ, россия, александр новак
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Александр Новак
Инвестиционный портал Югры стал победителем Национальной премии

Инвестиционный портал Югры вошел в число победителей Национальной премии России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ханты-Мансийск . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа вошел в число победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов "Лидеры инвестиционного развития - 2024", сообщает Фонд развития Югры.
Награждение состоялось в Москве в рамках мероприятия "Сто вопросов о будущем России" с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.
"Инвестпортал Югры вошел в топ-10 победителей номинации "Лучший инвестиционный портал", разделив первенство с Калининградской областью, Ленинградской областью, Москвой, Приморским краем, Саратовской областью, Санкт-Петербургом, Тюменской областью, Челябинской областью и Ямало-Ненецким автономным округом", - говорится в сообщении.
Фонд развития Югры наделен полномочиями инвестагентства автономного округа, ответственного за сопровождение портала. По словам генерального директора Фонда Сергея Черняева, на инвестиционном портале Югры можно найти готовые площадки для бизнеса, открытые для вложений направления и проекты, льготы и программы поддержки. Помимо этого, портал работает по принципу "одного окна" и помогает быстро связаться с госструктурами для решения вопросов.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске
Вчера, 12:22
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругМоскваХанты-Мансийский автономный округРоссияАлександр Новак
 
 
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