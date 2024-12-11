https://ria.ru/20241211/pochta-1988588468.html

"Почте России" могут разрешить размещать почтоматы в многоквартирных домах

"Почте России" могут разрешить размещать почтоматы в многоквартирных домах - РИА Новости, 11.12.2024

"Почте России" могут разрешить размещать почтоматы в многоквартирных домах

Минцифры РФ прорабатывает законодательную инициативу, позволяющую "Почте России" размещать почтоматы в многоквартирных домах, заявил глава министерства Максут... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:48

2024-12-11T13:48

2024-12-11T13:48

экономика

технологии

россия

максут шадаев

почта россии

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882855996_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_0eb50d04d2d33d2cfe382d12c7afc121.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает законодательную инициативу, позволяющую "Почте России" размещать почтоматы в многоквартирных домах, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в Совете Федерации. "Предлагаем рассмотреть возможность передать "Почте России" эксклюзивное право на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также возможность размещать в многоквартирных домах почтоматы. Эта законодательная инициатива прорабатывается", - сказал Шадаев. Министр также рассказал об успешной практике некоторых регионов, когда "Почте России" предоставляются налоговые льготы по имуществу и транспорту, дополнительные бонусы для почтальонов. "Кажется, что такой опыт взаимодействия является очень успешным и может быть протиражирован на другие регионы", - сказал Шадаев. Накануне глава Минцфиры сообщил, что министерство готовит законопроект, который позволит "Почте России" стать эксклюзивным поставщиком электронных заказных писем через портал "Госуслуги". В мае Шадаев заявлял, что Минцифры рассматривает вариант монополии "Почты" на доставку в почтовый ящик как одну из преференций, которая обеспечит дополнительный доход компании. Он объяснил, что сейчас любой может бросить рекламу или платежку в почтовый ящик. Если же "Почта России" получит монополию на доставку в ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов и рекламы.

https://ria.ru/20241210/prodazha-1988377227.html

https://ria.ru/20241203/fas-1987027095.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, максут шадаев, почта россии, совет федерации рф