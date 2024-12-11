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"Почте России" могут разрешить размещать почтоматы в многоквартирных домах
"Почте России" могут разрешить размещать почтоматы в многоквартирных домах - РИА Новости, 11.12.2024
"Почте России" могут разрешить размещать почтоматы в многоквартирных домах
Минцифры РФ прорабатывает законодательную инициативу, позволяющую "Почте России" размещать почтоматы в многоквартирных домах, заявил глава министерства Максут... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:48
2024-12-11T13:48
2024-12-11T13:48
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает законодательную инициативу, позволяющую "Почте России" размещать почтоматы в многоквартирных домах, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в Совете Федерации. "Предлагаем рассмотреть возможность передать "Почте России" эксклюзивное право на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также возможность размещать в многоквартирных домах почтоматы. Эта законодательная инициатива прорабатывается", - сказал Шадаев. Министр также рассказал об успешной практике некоторых регионов, когда "Почте России" предоставляются налоговые льготы по имуществу и транспорту, дополнительные бонусы для почтальонов. "Кажется, что такой опыт взаимодействия является очень успешным и может быть протиражирован на другие регионы", - сказал Шадаев. Накануне глава Минцфиры сообщил, что министерство готовит законопроект, который позволит "Почте России" стать эксклюзивным поставщиком электронных заказных писем через портал "Госуслуги". В мае Шадаев заявлял, что Минцифры рассматривает вариант монополии "Почты" на доставку в почтовый ящик как одну из преференций, которая обеспечит дополнительный доход компании. Он объяснил, что сейчас любой может бросить рекламу или платежку в почтовый ящик. Если же "Почта России" получит монополию на доставку в ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов и рекламы.
https://ria.ru/20241210/prodazha-1988377227.html
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экономика, технологии, россия, максут шадаев, почта россии, совет федерации рф
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Почта России, Совет Федерации РФ
"Почте России" могут разрешить размещать почтоматы в многоквартирных домах
Минцифры прорабатывает возможность размещать почтоматы в многоквартирных домах
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает законодательную инициативу, позволяющую "Почте России" размещать почтоматы в многоквартирных домах, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в Совете Федерации.
"Предлагаем рассмотреть возможность передать "Почте России" эксклюзивное право на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также возможность размещать в многоквартирных домах почтоматы. Эта законодательная инициатива прорабатывается", - сказал Шадаев.
Министр также рассказал об успешной практике некоторых регионов, когда "Почте России" предоставляются налоговые льготы по имуществу и транспорту, дополнительные бонусы для почтальонов. "Кажется, что такой опыт взаимодействия является очень успешным и может быть протиражирован на другие регионы", - сказал Шадаев.
Накануне глава Минцфиры сообщил, что министерство готовит законопроект, который позволит "Почте России" стать эксклюзивным поставщиком электронных заказных писем через портал "Госуслуги".
В мае Шадаев заявлял, что Минцифры рассматривает вариант монополии "Почты" на доставку в почтовый ящик как одну из преференций, которая обеспечит дополнительный доход компании. Он объяснил, что сейчас любой может бросить рекламу или платежку в почтовый ящик. Если же "Почта России" получит монополию на доставку в ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов и рекламы.