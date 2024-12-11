https://ria.ru/20241211/nauka-1988337445.html
Ледяная угроза. В Петербурге создали устройство от сосулек
Ледяная угроза. В Петербурге создали устройство от сосулек - РИА Новости, 11.12.2024
Ледяная угроза. В Петербурге создали устройство от сосулек
Устройство для защиты крыш многоквартирных домов от сосулек и снега создали в ГУАП. Разработка не только обеспечивает безопасность пешеходов, но и защищает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:00
2024-12-11T09:00
2024-12-11T09:00
наука
наука
университетская наука
санкт-петербург
общество
россия
санкт-петербургский государственный университет аэрокосмический приборостроения (спб гуап)
российские инновации
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Устройство для защиты крыш многоквартирных домов от сосулек и снега создали в ГУАП. Разработка не только обеспечивает безопасность пешеходов, но и защищает строительные конструкции, сообщили в пресс-службе вуза.Наледь на крышах многоквартирных домов представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей: каждый год в культурной столице России около 150 человек получают травмы в результате падения снежных масс и сосулек, рассказали в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Кроме того, регулярное образование наледи может приводить к повреждению крыш и фасадов зданий."В Санкт-Петербурге я сталкивался со случаями, когда на людей падали огромные глыбы льда и снега с крыш, но однажды это случилось с моим родственником. Сосулька пролетела буквально в метре от него. Он чудом уцелел! После этого случая я держал в голове мысль, что не должно такого случаться с людьми, и, найдя возможность реализовать свою идею, воспользовался ею", — подчеркнул автор разработки, магистрант ГУАП Даниэле Казадио.Магистрант под руководством преподавателей разработал устройство для предотвращения образования наледи на карнизных свесах крыш многоквартирных домов. Оно, по словам авторов, обеспечивает безопасность пешеходов и имущества, продлевает срок службы строительных конструкций, а также снижает эксплуатационные затраты.Устройство состоит из циркуляционного насоса и системы нагревательных пластиковых труб, которые устанавливают вдоль ливнестоков, приемных воронок и желобов. Как рассказали разработчики, теплый воздух собирается в вентиляционных шахтах домов и прогоняется по трубам под карнизами крыш, препятствуя образованию льда на краях."Существующие энергонагреватели растапливают снег слишком резко и не решают проблему образования сосулек. Даниэле предлагает использовать тепло из домовой вентиляции, которая уже нагрета поступающей жильцам энергией, и перенаправлять его на обогрев карнизов, чтобы снег растапливался естественным путем, плавно. Устройство применимо практически ко всем домам, вентиляция которых находится сверху", — отметил один из руководителей исследования, доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества Александр Чабаненко.Исследование проводилось при поддержке Жилищного комитета Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20241209/nauka-1987674967.html
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наука, университетская наука, санкт-петербург, общество, россия, санкт-петербургский государственный университет аэрокосмический приборостроения (спб гуап), российские инновации, безопасность и комфорт среды, жилищно-коммунальные услуги
Наука, Наука, Университетская наука, Санкт-Петербург, Общество, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмический приборостроения (СПб ГУАП), Российские инновации, Безопасность и комфорт среды, Жилищно-коммунальные услуги
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Устройство для защиты крыш многоквартирных домов от сосулек и снега создали в ГУАП
. Разработка не только обеспечивает безопасность пешеходов, но и защищает строительные конструкции, сообщили в пресс-службе вуза.
Наледь на крышах многоквартирных домов представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей: каждый год в культурной столице России около 150 человек получают травмы в результате падения снежных масс и сосулек, рассказали в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Кроме того, регулярное образование наледи может приводить к повреждению крыш и фасадов зданий.
"В Санкт-Петербурге я сталкивался со случаями, когда на людей падали огромные глыбы льда и снега с крыш, но однажды это случилось с моим родственником. Сосулька пролетела буквально в метре от него. Он чудом уцелел! После этого случая я держал в голове мысль, что не должно такого случаться с людьми, и, найдя возможность реализовать свою идею, воспользовался ею", — подчеркнул автор разработки, магистрант ГУАП Даниэле Казадио.
Магистрант под руководством преподавателей разработал устройство для предотвращения образования наледи на карнизных свесах крыш многоквартирных домов. Оно, по словам авторов, обеспечивает безопасность пешеходов и имущества, продлевает срок службы строительных конструкций, а также снижает эксплуатационные затраты.
Устройство состоит из циркуляционного насоса и системы нагревательных пластиковых труб, которые устанавливают вдоль ливнестоков, приемных воронок и желобов. Как рассказали разработчики, теплый воздух собирается в вентиляционных шахтах домов и прогоняется по трубам под карнизами крыш, препятствуя образованию льда на краях.
"Существующие энергонагреватели растапливают снег слишком резко и не решают проблему образования сосулек. Даниэле предлагает использовать тепло из домовой вентиляции, которая уже нагрета поступающей жильцам энергией, и перенаправлять его на обогрев карнизов, чтобы снег растапливался естественным путем, плавно. Устройство применимо практически ко всем домам, вентиляция которых находится сверху", — отметил один из руководителей исследования, доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества Александр Чабаненко.
Исследование проводилось при поддержке Жилищного комитета Санкт-Петербурга.