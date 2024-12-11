https://ria.ru/20241211/matvienko-1988617965.html
Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом
Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом - РИА Новости, 11.12.2024
Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом
Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:18
2024-12-11T15:18
2024-12-11T15:18
в мире
казахстан
астана
россия
валентина матвиенко
маулен ашимбаев
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. Как отметили в пресс-службе, в Астане Матвиенко проведет встречи с руководством страны и казахстанскими парламентариями, обсудит весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. "Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану", - подчеркивается в сообщении. Главы верхних палат парламентов намерены подписать План межпарламентского сотрудничества между палатами на 2025-2027 годы. В составе делегации – первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин, председатель международного комитета Григорий Карасин, глава регионального комитета Андрей Шевченко, замглавы бюджетного комитета Андрей Епишин, замглавы социального комитета Юлия Лазуткина, член конституционного комитета Олег Цепкин и руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.
https://ria.ru/20241203/matvienko-1987191754.html
https://ria.ru/20241202/kreml-1986839863.html
казахстан
астана
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, астана, россия, валентина матвиенко, маулен ашимбаев, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Казахстан, Астана, Россия, Валентина Матвиенко, Маулен Ашимбаев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом
Пресс-служба Совфеда РФ: Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом