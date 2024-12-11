https://ria.ru/20241211/matvienko-1988617965.html

Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом

Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом - РИА Новости, 11.12.2024

Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом

Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:18

2024-12-11T15:18

2024-12-11T15:18

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. Как отметили в пресс-службе, в Астане Матвиенко проведет встречи с руководством страны и казахстанскими парламентариями, обсудит весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. "Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану", - подчеркивается в сообщении. Главы верхних палат парламентов намерены подписать План межпарламентского сотрудничества между палатами на 2025-2027 годы. В составе делегации – первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин, председатель международного комитета Григорий Карасин, глава регионального комитета Андрей Шевченко, замглавы бюджетного комитета Андрей Епишин, замглавы социального комитета Юлия Лазуткина, член конституционного комитета Олег Цепкин и руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.

https://ria.ru/20241203/matvienko-1987191754.html

https://ria.ru/20241202/kreml-1986839863.html

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в мире, казахстан, астана, россия, валентина матвиенко, маулен ашимбаев, владимир путин, совет федерации рф