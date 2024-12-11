https://ria.ru/20241211/lenoblast-1988705405.html
Состоялось вручение наград премии Ленобласти "Команда 47"
Состоялось вручение наград премии Ленобласти "Команда 47" - РИА Новости, 11.12.2024
Состоялось вручение наград премии Ленобласти "Команда 47"
На зимней ассамблее бизнес-сообщества Ленинградской области вручили награды лауреатам премии "Команда 47" - победителей определили в девяти номинациях, среди... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:59
2024-12-11T21:59
2024-12-11T21:59
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. На зимней ассамблее бизнес-сообщества Ленинградской области вручили награды лауреатам премии "Команда 47" - победителей определили в девяти номинациях, среди которых "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу", "Крепкая семья", "Единство народов России" и "Созидательный труд", сообщает пресс-служба правительства региона. "О помощи не кричат, многие выбирают оставаться "в тени", но мы решили, что сегодня каждому важно знать о добрых делах, которые являются примером, поэтому запустили премию общественного признания "Команда 47". Номинации полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России, потому что это фундамент, на котором строится будущее. Спасибо каждому, кто это будущее вместе с нами строит, мы - единая "Команда 47" и нам всё по силам", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отдельно поблагодарил бизнес за поддержку бойцов в зоне СВО, помощь новым и приграничным регионам, отметив, что ленинградское бизнес-сообщество активно включилось в эту работу и, как правило, делает это тихо, оставаясь в тени. Среди лауреатов и призеров премии - представители бизнес-сообщества, медиа, некоммерческих организаций и активные ленинградцы. Ранее сообщалось, что Ленинградская область стала призером премии "Мы вместе" в номинации "Субъект Российской Федерации" за комплексную системную программу поддержки некоммерческого сектора, благотворительности и волонтерства. Кроме того, подчеркнули в правительстве Ленобласти, в этом месяце депутаты заксобрания региона приняли в первом чтении закон "О благотворительной деятельности в Ленинградской области". Одна из целей нового закона - вовлечение бизнеса в поддержку некоммерческого инициатив. По словам председателя комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, закон является базисом для развития культуры благотворительности в Ленинградской области, поскольку закрепляет полномочия каждой из ветвей власти и уполномоченного органа по поддержке благотворительной деятельности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область
Состоялось вручение наград премии Ленобласти "Команда 47"
Пресс-служба правительства Ленобласти сообщила о вручении наград "Команды 47"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. На зимней ассамблее бизнес-сообщества Ленинградской области вручили награды лауреатам премии "Команда 47" - победителей определили в девяти номинациях, среди которых "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу", "Крепкая семья", "Единство народов России" и "Созидательный труд", сообщает пресс-служба правительства региона.
"О помощи не кричат, многие выбирают оставаться "в тени", но мы решили, что сегодня каждому важно знать о добрых делах, которые являются примером, поэтому запустили премию общественного признания "Команда 47". Номинации полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России
, потому что это фундамент, на котором строится будущее. Спасибо каждому, кто это будущее вместе с нами строит, мы - единая "Команда 47" и нам всё по силам", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
Глава региона отдельно поблагодарил бизнес за поддержку бойцов в зоне СВО, помощь новым и приграничным регионам, отметив, что ленинградское бизнес-сообщество активно включилось в эту работу и, как правило, делает это тихо, оставаясь в тени.
Среди лауреатов и призеров премии - представители бизнес-сообщества, медиа, некоммерческих организаций и активные ленинградцы.
Ранее сообщалось, что Ленинградская область стала призером премии "Мы вместе" в номинации "Субъект Российской Федерации" за комплексную системную программу поддержки некоммерческого сектора, благотворительности и волонтерства.
Кроме того, подчеркнули в правительстве Ленобласти, в этом месяце депутаты заксобрания региона приняли в первом чтении закон "О благотворительной деятельности в Ленинградской области". Одна из целей нового закона - вовлечение бизнеса в поддержку некоммерческого инициатив. По словам председателя комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, закон является базисом для развития культуры благотворительности в Ленинградской области, поскольку закрепляет полномочия каждой из ветвей власти и уполномоченного органа по поддержке благотворительной деятельности.