https://ria.ru/20241211/lenoblast-1988705405.html

Состоялось вручение наград премии Ленобласти "Команда 47"

Состоялось вручение наград премии Ленобласти "Команда 47" - РИА Новости, 11.12.2024

Состоялось вручение наград премии Ленобласти "Команда 47"

На зимней ассамблее бизнес-сообщества Ленинградской области вручили награды лауреатам премии "Команда 47" - победителей определили в девяти номинациях, среди... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:59

2024-12-11T21:59

2024-12-11T21:59

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. На зимней ассамблее бизнес-сообщества Ленинградской области вручили награды лауреатам премии "Команда 47" - победителей определили в девяти номинациях, среди которых "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу", "Крепкая семья", "Единство народов России" и "Созидательный труд", сообщает пресс-служба правительства региона. "О помощи не кричат, многие выбирают оставаться "в тени", но мы решили, что сегодня каждому важно знать о добрых делах, которые являются примером, поэтому запустили премию общественного признания "Команда 47". Номинации полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России, потому что это фундамент, на котором строится будущее. Спасибо каждому, кто это будущее вместе с нами строит, мы - единая "Команда 47" и нам всё по силам", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отдельно поблагодарил бизнес за поддержку бойцов в зоне СВО, помощь новым и приграничным регионам, отметив, что ленинградское бизнес-сообщество активно включилось в эту работу и, как правило, делает это тихо, оставаясь в тени. Среди лауреатов и призеров премии - представители бизнес-сообщества, медиа, некоммерческих организаций и активные ленинградцы. Ранее сообщалось, что Ленинградская область стала призером премии "Мы вместе" в номинации "Субъект Российской Федерации" за комплексную системную программу поддержки некоммерческого сектора, благотворительности и волонтерства. Кроме того, подчеркнули в правительстве Ленобласти, в этом месяце депутаты заксобрания региона приняли в первом чтении закон "О благотворительной деятельности в Ленинградской области". Одна из целей нового закона - вовлечение бизнеса в поддержку некоммерческого инициатив. По словам председателя комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, закон является базисом для развития культуры благотворительности в Ленинградской области, поскольку закрепляет полномочия каждой из ветвей власти и уполномоченного органа по поддержке благотворительной деятельности.

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область