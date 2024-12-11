https://ria.ru/20241211/koreya-1988534574.html

ЦТАК назвало политический кризис в Южной Корее шокирующим событием

ЦТАК назвало политический кризис в Южной Корее шокирующим событием - РИА Новости, 11.12.2024

ЦТАК назвало политический кризис в Южной Корее шокирующим событием

СМИ КНДР назвали политический кризис в Южной Корее шокирующим событием, назвав действия президента Юн Сок Ёля применением инструментов "фашистской диктатуры"... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:51

2024-12-11T04:51

2024-12-11T04:51

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юн сок ель

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СЕУЛ, 11 дек – РИА Новости. СМИ КНДР назвали политический кризис в Южной Корее шокирующим событием, назвав действия президента Юн Сок Ёля применением инструментов "фашистской диктатуры" против собственного народа, что привело страну в состояние "хаоса", сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Шокирующее событие произошло в марионеточной Южной Корее: Юн Сок Ёль, оказавшийся в серьёзном кризисе управления и столкнувшийся с угрозой импичмента, без колебаний объявил чрезвычайное положение, используя инструменты фашистской диктатуры против собственного народа, что привело страну в состояние хаоса", - говорится в сообщении. ЦТАК отмечает, что объявление чрезвычайного положения в "марионеточной" Южной Корее привело к усилению общественных волнений, и более миллиона человек по всей стране выступили с протестами, требуя импичмента Юн Сок Ёля, что привлекло "пристальное внимание международного сообщества". Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение, направив военных, чтобы заблокировать работу парламента. Но депутатам удалось собраться и принять постановление с требованием отмены военного положения, что президенту и пришлось сделать через несколько часов. "Эти действия, напоминающие переворот эпохи военной диктатуры, вызвали резкое осуждение со стороны оппозиции и различных слоёв общества, усилив общественное требование импичмента Юн Сок Ёля", - пишет ЦТАК. Агентство также рассказало об акциях протеста в Южной Корее 7, 8, 9 и 10 декабря, которые "охватили страну" после провала голосования по импичменту Юн Сок Ёля в парламенте из-за недостаточного числа голосов в результате бойкота голосования правящей партией "Гражданская сила". "Международное сообщество пристально следит за ситуацией, отмечая политическую нестабильность Южной Кореи и оценивая, что действия Юн Сок Ёля могут привести к преждевременному завершению его политической карьеры", - пишет ЦТАК.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987146730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее