https://ria.ru/20241211/kalabukhov-1988558148.html

Игорь Калабухов: оружие из БиГ на Украину попадает по "серым схемам"

Игорь Калабухов: оружие из БиГ на Украину попадает по "серым схемам" - РИА Новости, 11.12.2024

Игорь Калабухов: оружие из БиГ на Украину попадает по "серым схемам"

Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов рассказал в интервью РИА Новости, почему БиГ не вводит санкции против России и не вступает в НАТО,... РИА Новости, 11.12.2024

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Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов рассказал в интервью РИА Новости, почему БиГ не вводит санкции против России и не вступает в НАТО, продает ли Сараево оружие Киеву, в каких сферах будет развиваться сотрудничество России и Республики Сербской, и какие препятствия есть для строительства газопровода из Сербии.– Игорь Андреевич, можно ли сказать, что сотрудничество России с БиГ в последнее время осуществляется в основном с одним из энтитетов (частей страны – ред.) – Республикой Сербской?– Динамика нашего двустороннего сотрудничества с Боснией и Герцеговиной в последние годы действительно отличается определенной асимметричностью в отношении каждого из двух составляющих БиГ административных образований (энтитетов) – Федерации БиГ (ФБиГ) и Республики Сербской (РС). Взаимодействие с Боснией и Герцеговиной имеет давние традиции, когда эта республика была еще в составе Югославии. Оно развивалось и после обретения ею самостоятельности. Новый период наступил в результате подписания в 1995 году Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданскому конфликту в БиГ.Мы стремимся поддерживать диалог со всеми государствообразующими народами страны – бошняками, хорватами и сербами, а также их политическим руководством. В частности, три года назад в ФБиГ был реализован масштабный проект Дней российской духовной культуры, развивались побратимские связи муниципальных районов столиц наших государств – Сараево и Москвы, велось преподавание русского языка в вузах Мостара, поддерживались партнерские отношения с Сараевским университетом и частным университетом Витез из города Травник, находящихся на территории Федерации.Все эти связи и проекты заторможены в связи с негативной в целом реакцией руководства ФБиГ и отдельных политических сил на специальную военную операцию. Такое развитие событий вызывает сожаление, поскольку мы продолжаем сохранять дружественные отношения с самими народами федерации, преимущественно бошняками и хорватами, по-прежнему посещаем школы, где изучается русский язык, общаемся на уровне НПО. Но по официальной линии в ФБиГ и на уровне общебоснийских министерств было принято решение о постановке на паузу взаимодействия с нами, в частности, в том, что касается рассмотрения традиционных трехлетних программ в области культуры, науки и образования с БиГ, а также проекта взаимного открытия центров культуры и науки в наших странах.Мы высоко ценим позицию Республики Сербской сохранять и укреплять с нашей страной традиционно близкие отношения стратегического партнерства. На первом месте я бы выделил успешно развивающийся вот уже пятнадцать лет проект АО "Зарубежнефть" по восстановлению и модернизации на территории РС энергетического комплекса, который при суммарном объеме выплат свыше 3,2 миллиарда евро является крупнейшим налогоплательщиком в БиГ и трудоустраивает свыше 1,2 тысячи человек. На очереди новые проекты по строительству ТЭЦ, поставкам фармацевтики и так далее.На подъеме культурное и научное сотрудничество. Государственные вузы РС подписали соглашения о взаимодействии с 45 российскими университетами, с 2023 года в республике действует Центр открытого образования на русском языке и преподавания русского языка как часть глобального проекта Минпросвещения России, подписаны договора о сотрудничестве Национального театра РС с Александринским театром, а также Национальной и университетской библиотеки РС с Всероссийской библиотекой иностранной литературы.Именно в республике наиболее последовательно продвигается межрегиональное и межмуниципальное партнерство с нами. Заключено уже свыше десяти договоров такого рода. Реализуются масштабные соглашения о взаимодействии между правительством РС и правительствами Санкт-Петербурга и Нижегородской области, в рамках которых на регулярной основе организуются визиты, концерты, конференции и обмены студентами. Прилагаем усилия для преодоления существующих дисбалансов и восстановления гармоничного развития отношений со всеми субъектами БиГ.– В 2025 году исполняется 30 лет с момента заключения Дейтонского мирного соглашения, гарантом которого является Россия. В последнее время между не признаваемым Россией и КНР так называемым "Высоким представителем" Кристианом Шмидтом, кандидатура которого не была утверждена в СБ ООН, а также официальными Сараево и Баня-Лукой растет напряженность. Какова дальнейшая судьба исполнения соглашения, на котором основывается существование БиГ, возможно ли возникновение открытых конфликтов между сербами, бошняками и хорватами?– Общее рамочное (Дейтонское) соглашение о мире в Боснии и Герцеговине вот уже почти три десятилетия подряд обеспечивает мирное сосуществование двух энтитетов – ФБиГ и РС, обладающих широкими конституционными полномочиями, и трех равноправных государствообразующих народов страны. Дейтонская сбалансированная архитектура и система администрирования БиГ гарантирует недискриминационный характер принятия компромиссных решений, призвана учитывать подходы каждого из трех народов. Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение этих постулатов.Попытки западного сообщества, стремящегося подменить с большим трудом достигнутые формулировки Дейтонского соглашения, которые можно назвать филигранными, имея в виду условия их разработки, централизаторскими установками и евроатлантической повесткой, несут серьезный дестабилизирующий заряд. Непрекращающееся вмешательство внешнего фактора демонстративно направлено против придерживающейся своих обязательств по Дейтону Республики Сербской.Россия настаивает на безотлагательном и безусловном сворачивании унизительного международного протектората над БиГ, закрытии Аппарата Высокого представителя, тем более что присутствие этого института в Сараево не имеет смысла в условиях отсутствия легитимного Высокого представителя, кандидатура которого должна быть утверждена в СБ ООН.– Власти БиГ в Сараево неоднократно выступали в поддержку санкций Запада в отношении России, руководство Республики Сербской категорически отвергает возможность их введения. Каков официальный статус государства относительно санкций сейчас?– Согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года главным органом, определяющим внешнеполитический курс государства, является президиум БиГ, решения в котором принимаются путем консенсуса. То есть каждый из трех его членов обладает правом вето. Как известно, представитель сербского народа последовательно блокирует антироссийские инициативы, включая и незаконные ограничительные меры Запада против России. Таким образом, официально Босния и Герцеговина никогда не поддерживала рестрикции в отношении нашей страны, а решения отдельных боснийско-герцеговинских функционеров в различных международных организациях и форумах являются с точки зрения внутренней процедуры нелегитимными без соответствующей санкции со стороны коллективного главы БиГ. Даже если Брюссель считает, что Сараево на 100% следует есовской санкционной линии, фактом является то, что ни одно из соответствующих решений Евросоюза в отношении России не было имплементировано в БиГ.– Официальное Сараево сближается с НАТО, контингент миссии ALTHEA был увеличен в этом году, проведены совместные учения. Растет ли активность военных Североатлантического альянса в стране более обычного?– По информации руководства Сил ЕС в БиГ (СЕС), с которым посольство поддерживает регулярные рабочие контакты, контингент миссии в БиГ был увеличен в феврале 2022 года до 1,2-1,4 тысячи военнослужащих. С тех пор ни о каком количественном или качественном усилении ALTHEA речи не идет. Сами представители СЕС в беседах с нами утверждают об отсутствии такой необходимости.Первого ноября этого года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении СЕС еще на один год. Россия последовательно выступает в поддержку миротворческой деятельности ALTHEA в строгом соответствии с ее мандатом и с учетом наличия в БиГ абсолютного консенсуса по данному вопросу. Представители всех трех государствообразующих народов Боснии и Герцеговины рассматривают европейскую миссию в качестве стабилизирующего фактора.Что касается Североатлантического альянса, то руководство и население Республики Сербской твердо стоят на позиции о неприемлемости вступления страны в НАТО. Согласно утверждениям их представителей, на данном этапе взаимодействие БиГ с альянсом ограничивается исключительно сотрудничеством, и речь о членстве не идет. Местные сторонники НАТО утверждают, что членство в альянсе будет-де способствовать стабилизации в стране. Этот тезис представляется лукавым, так как внутренняя ситуация в странах-членах абсолютно не входит в мандат блока.Мы убеждены, что укрепление стабильности, безопасности и мира в БиГ возможно исключительно как результат терпеливого диалога политических сил в стране, который должен привести к выработке взаимоприемлемых компромиссов. Важнейшее условие – отсутствие диктата внешних сил.– Неоднократно появлялись в СМИ и заявлениях политиков указания на то, что оборонные предприятия и отдельные руководители в БиГ, например, министр обороны Зукан Хелез, участвуют в поставках оружия Киеву. Располагает ли посольство России такой информацией?– Дейтонская система БиГ такова, что отдельные политики, министры и прочие деятели, как бы они это не стремились позиционировать в публичном пространстве в плане саморекламы, не имеют полномочий самостоятельно принимать решения об экспорте продукции военного назначения (ПВН) из БиГ. Это прерогатива целого ряда министерств и ведомств. Кроме того, имеется решение президиума БиГ о запрете поставок вооружения Украине. В соответствии с постановлением Народной скупщины Республики Сербской (НСРС) о военном нейтралитете энтитета руководство РС и ее представители в общебоснийских институтах очень ответственно относятся к вопросам поставок ПВН из БиГ. Прямые продажи вооружения киевскому режиму сделали бы БиГ соучастником антироссийской коалиции, подорвали бы дружественный характер двусторонних отношений. Поэтому, насколько мы можем судить, какие-либо официальные поставки Киеву из БиГ в этой связи невозможны и не реализуются.С другой стороны, имели место случаи попадания нелегальными путями в руки украинских боевиков ПВН боснийского происхождения, вопреки контрактным обязательствам стран-импортеров как конечных потребителей не передавать это оружие третьим государствам. Общеизвестны усилия Вашингтона через различные "серые схемы" аккумулировать вооружения, имеющиеся и производимые в странах Восточной Европы, для их поставок Киеву.Самым пристальным образом следим за этими процессами, фиксируем все соответствующие заявления официальных лиц в БиГ и предпринимаем необходимые ответные действия.– Президент Республики Сербской Милорад Додик принял участие в саммите БРИКС в Казани, в делегацию вошли министры правительства РС, в каких сферах вы видите самые большие перспективы сотрудничества?– Прежде всего, необходимо отметить последовательный и конструктивный политический диалог на высшем уровне. Президент РФ Владимир Владимирович Путин шесть раз после начала СВО встречался с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком. Многоплановые отношения между Россией и РС развиваются в русле стратегического и долгосрочного партнерства. Подтверждением тому стало официальное открытие в июне этого года отделения посольства России в Баня-Луке.Успешно реализуется межпарламентское сотрудничество, дважды, в марте и ноябре 2024 года были осуществлены визиты спикера Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича в Москву, где состоялись конструктивные переговоры с руководством Совфеда РФ. Представители Республики Сербской, как в общебоснийских министерствах и ведомствах, так и на энтитетском уровне – постоянные гости организуемых в России международных мероприятий и форумов. Совершенствуется договорно-правовая база отношений с РС, создающая основу для более эффективной реализации масштабных планов в торгово-экономической, научно-образовательной и гуманитарной сферах.– Президент РС в июне говорил, что продукты и вино из Республики Сербской вскоре могут появиться в российских магазинах. Известно ли вам о каких продуктах идет речь? И что РС собирается поставлять в Россию? Когда начнутся поставки?– Учитывая заинтересованность российских и боснийско-герцеговинских производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции в осуществлении экспортных поставок производимых товаров, 4 апреля этого года в Москве прошли совместные консультации надзорных органов наших стран в части согласования действующих требований к экспорту-импорту продукции животноводства и растениеводства. Стороны договорились проработать тему отгрузок в БиГ российской свинины, мяса птицы и готовой продукции. Партнеры, в свою очередь, отметили заинтересованность в вывозе на российский рынок молочных, рыбных и готовых продуктов.В настоящее время надзорные органы России и БиГ после процедуры изучения нормативных требований сторон в отношении перечисленной продукции завершают этап согласования ветеринарных сертификатов и приступают к подготовке перечней потенциальных компаний-экспортеров.– Милорад Додик также заявил, что Республика Сербская не отказывается от идеи прямых рейсов с Россией. Когда можно ожидать запуска прямых рейсов?– Руководство Республики Сербской действительно планирует заняться организацией прямого авиасообщения с Российской Федерацией, но реализация данной идеи, учитывая современную геополитическую ситуацию, а также отсутствие в БиГ национального авиаперевозчика, в настоящее время сталкивается с достаточно большими объективными сложностями.– Республика Сербская, по данным министерства энергетики и горного дела, закупает в России около 50 миллионов кубических метров газа в год. Ранее обсуждались проекты строительства газопровода, а также увеличения мощностей существующего подключения с территории Сербии в городе Зворник. В какой сейчас фазе находятся эти проекты?– Газотранспортная система (ГТС) БиГ соединена с сербской в районе города Зворник (РС). Для увеличения поставок российского газа в БиГ в течение многих лет рассматривается возможность строительства нового международного газопровода, который планируется связать с ГТС Сербии в городе Биелина. Проект предусматривает строительство порядка 140 километров газопровода на территории Сербии и еще 400 километров в РС с возможностью ответвления на ФБиГ.Однако реализация проекта упирается в позицию Федерации БиГ, блокирующей строительство газопровода из Сербии. При этом под надуманным предлогом "опасности российской газовой монополии в БиГ" американцами настырно продвигается проект строительства южного газопровода-интерконнектора из Хорватии, который обеспечит поставки американского СПГ с хорватского регазификационного терминала на острове Крк по существующему прибрежному трубопроводу до города Сплит. Абсолютно ясно, что это крайне политизированный проект, в основе которого известные методы нерыночной конкуренции.– Ранее президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик сказал нам, что РС хочет продлить текущий договор с "Газпромом". Известно ли вам, когда это планируется сделать?– Президент РС Милорад Додик заявлял о намерении продлить действующий договор с ПАО "Газпром" на поставку российского природного газа. При этом речь идет не только о сохранении сложившегося уровня сотрудничества в этой сфере, но и о возможности увеличения объемов поставляемого газа.С 1 января 2021 года газотранспортная компания GAS-RES, принадлежащая правительству РС, перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из 2-й нитки магистрального газопровода системы "Турецкого потока". Мощность же существующего газопровода в городе Зворник, связывающего газотранспортные системы Сербии и РС, в настоящее время создает определенные проблемы в части подписания долгосрочного контракта и увеличения объемов поставок российского газа в РС. Вместе с тем, полагаю, что пути решения данного вопроса будут найдены в обозримой перспективе.– Насколько продвинулось строительство русско-сербского храма Преображения Господня и культурного центра в Баня-Луке?– Строительство храма Преображения Господня с приделом святых Царственных Страстотерпцев, в церемонии установки закладного камня которого в сентябре 2018 года принял участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, а также российско-сербского культурно-духовного центра продвигается весьма успешно. В настоящее время практически завершено строительство самого здания храма, отделка фасада и укладка кровли. Ведется монтаж каркасов для куполов, установка которых планируется в течение зимы 2025 года. В завершенном виде по проекту Центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института этот храм будет представлять собой первоначальный вид центрального собора Чудова монастыря, располагавшегося в свое время на территории Московского Кремля.В рамках единого комплекса уже возведено четыре этажа упомянутого центра из планируемых семи. Этот уникальный проект реализуется по инициативе отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) в Республике Сербской и усилиями Архиепископа и Митрополита Баня-Лукского Ефрема, вот уже пятьдесят лет занимающегося расширением российско-сербских духовных и гуманитарных связей.На следующем этапе планируется подключение российской стороны к формированию внутреннего убранства и содержания объектов. Основная поддержка строительству оказывается по линии российского Фонда поддержки христианской культуры и наследия, который уже профинансировал изготовление и доставку одиннадцати крестов для установки на куполах храма, а также московского отделения ИППО, подарившего в октябре прошлого года около трехсот томов научной литературы для формирования книжного фонда будущей библиотеки центра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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