https://ria.ru/20241211/gosduma-1988586314.html
Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы
Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы - РИА Новости, 11.12.2024
Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:08
2024-12-11T13:08
2024-12-11T13:54
госдума рф
вячеслав володин
россия
общество
ирина яровая
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
социальный навигатор
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.Предполагается, что для зачисления нужно будет пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно.Разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор.Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций.Как написал Володин в своем Telegram-канале, с начала года Госдума приняла уже 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.По статистике, которую приводил Володин, у 41% детей иностранцев есть проблемы со знанием русского языка. У них возникают трудности с освоением программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие вызывает стресс у самого ребенка и создает проблемы для одноклассников.
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https://ria.ru/20241210/ekzamen-1988486704.html
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госдума рф, вячеслав володин, россия, общество, ирина яровая, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Общество, Ирина Яровая, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы
ГД приняла закон о запрете принимать детей мигрантов в школы без знания русского