https://ria.ru/20241211/glavvrachi-1988545365.html

В Приамурье главврачам больниц с дефицитом кадров будут доплачивать

В Приамурье главврачам больниц с дефицитом кадров будут доплачивать - РИА Новости, 11.12.2024

В Приамурье главврачам больниц с дефицитом кадров будут доплачивать

Главным врачам больниц Приамурья с дефицитом управленческих кадров с 2025 года будут дополнительно платить по 100 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:52

2024-12-11T08:52

2024-12-11T10:45

общество

благовещенск

сковородино

василий орлов (губернатор)

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек — РИА Новости. Главным врачам больниц Приамурья с дефицитом управленческих кадров с 2025 года будут дополнительно платить по 100 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор Василий Орлов в итоговом отчете. "Для устранения дефицита управленческих кадров, принято решение дополнительно поощрять главных врачей, выплачивая им из областного бюджета по 100 тысяч ежемесячно, начиная с 2025 года. Эта мера коснется учреждений, где особенно остро стоит проблема (Мазановская, Серышевская, Ромненская, Сковородинская и Октябрьская больницы)", — сказал Орлов в своем выступлении. Глава региона отметил, что для решения проблемы нехватки кадров, помимо основного набора мер поддержки (программа "Земский доктор", льготная ипотека, бесплатное предоставление земельных участков), власти делают упор на целевое обучение. "В Амурской государственной медицинской академии целевой набор на сегодняшний день заполнен только на 75%. Считаю, что здесь совместно с главами муниципалитетов нужно усилить работу со старшеклассниками, которые, получив образование в Медакадемии, возвращались бы жить и работать туда, где выросли. Даю поручение Министерству здравоохранения проработать дополнительные меры поддержки для таких выпускников. Исходя из опыта других регионов России, это позволит нам решить проблему нехватки кадров в удаленных территориях", — сказал Орлов.Также, по словам губернатора, в регионе в рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2024 году открыли четыре фельдшерско-акушерских пункта, построили поликлинику в Поярково, завершили реконструкцию поликлиники № 2 в Благовещенске. Начали строительство трех ФАПов, двух амбулаторий, поликлиники в Екатеринославке. За счет областного бюджета капитально отремонтировали поликлинику в Сковородине, а также ремонтируют поликлиники в Бурейском и Тамбовском округах. Кроме того, в удаленных и труднодоступных населенных пунктах области, кроме телемедицины, работают 35 передвижных медицинских комплексов. За девять месяцев 2024 года обследование и консультацию различных специалистов получили 85 тысяч человек.

https://ria.ru/20241018/vrach-1978634731.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988418351.html

благовещенск

сковородино

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, благовещенск, сковородино, василий орлов (губернатор), амурская область