В Приамурье главврачам больниц с дефицитом кадров будут доплачивать
Орлов: главврачи больниц с дефицитом кадров дополнительно получат по 100 тыс руб
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек — РИА Новости. Главным врачам больниц Приамурья с дефицитом управленческих кадров с 2025 года будут дополнительно платить по 100 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор Василий Орлов в итоговом отчете.
"Для устранения дефицита управленческих кадров, принято решение дополнительно поощрять главных врачей, выплачивая им из областного бюджета по 100 тысяч ежемесячно, начиная с 2025 года. Эта мера коснется учреждений, где особенно остро стоит проблема (Мазановская, Серышевская, Ромненская, Сковородинская и Октябрьская больницы)", — сказал Орлов в своем выступлении.
В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов
18 октября, 04:03
Глава региона отметил, что для решения проблемы нехватки кадров, помимо основного набора мер поддержки (программа "Земский доктор", льготная ипотека, бесплатное предоставление земельных участков), власти делают упор на целевое обучение.
«
"В Амурской государственной медицинской академии целевой набор на сегодняшний день заполнен только на 75%. Считаю, что здесь совместно с главами муниципалитетов нужно усилить работу со старшеклассниками, которые, получив образование в Медакадемии, возвращались бы жить и работать туда, где выросли. Даю поручение Министерству здравоохранения проработать дополнительные меры поддержки для таких выпускников. Исходя из опыта других регионов России, это позволит нам решить проблему нехватки кадров в удаленных территориях", — сказал Орлов.
Также, по словам губернатора, в регионе в рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2024 году открыли четыре фельдшерско-акушерских пункта, построили поликлинику в Поярково, завершили реконструкцию поликлиники № 2 в Благовещенске. Начали строительство трех ФАПов, двух амбулаторий, поликлиники в Екатеринославке. За счет областного бюджета капитально отремонтировали поликлинику в Сковородине, а также ремонтируют поликлиники в Бурейском и Тамбовском округах.
Кроме того, в удаленных и труднодоступных населенных пунктах области, кроме телемедицины, работают 35 передвижных медицинских комплексов. За девять месяцев 2024 года обследование и консультацию различных специалистов получили 85 тысяч человек.
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами
10 декабря, 15:36