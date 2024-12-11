https://ria.ru/20241211/gaz-1988575145.html

Евросоюз предупредили о проблемах из-за решения по российскому газу

Евросоюз предупредили о проблемах из-за решения по российскому газу - РИА Новости, 11.12.2024

Евросоюз предупредили о проблемах из-за решения по российскому газу

Евросоюз будет испытывать проблемы без поставок российского газа, а тот, кто отрицает это, является дураком, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:18

2024-12-11T12:18

2024-12-11T12:18

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Евросоюз будет испытывать проблемы без поставок российского газа, а тот, кто отрицает это, является дураком, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. "Если не будет газа в Европе, 90% процентов газа в Европе из Российской Федерации, это будет большой проблемой. Кто говорит, что это неправда - для меня, извините, это дурак. Потому нужно об этой проблематике говорить. Если бы не было газа в Евросоюзе, в Российской Федерации были бы проблемы тоже", - сказал Данко в беседе с агентством. По его словам, необходимо "решение между народами". "Но если хотят в Евросоюзе, чтобы экономика Евросоюза была плохая, они для этого всё сделают. Я не понимаю (главу Еврокомиссии) Урсулу фон дер Ляйен. Я не понимаю, что она говорит", - подчеркнул Данко. Он отметил, что американский газ обошелся бы Европе дороже. "А почему потом NordStream-1, NordStream-2? Что они хотят сделать? Это будет проблема для Германии, откуда Урсула. Я не понимаю эти слова, но если Урсула хочет потом жить в Америке, я понимаю эти слова. Но если она живет в Евросоюзе, не понимаю этого", - заявил вице-спикер словацкого парламента. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в ноябре, что поставки СПГ из США обходятся дешевле, чем из России. Поясняя это утверждение, официальный представитель ЕК Эрик Мамер предположил, что цену можно измерять не только финансово, но и "политически, стратегически и геостратегически", а с последних трех точек зрения продолжать опираться на поставки из РФ якобы "очень дорого". Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Власти России также неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. При этом в РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада.

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

https://ria.ru/20241129/potok-1986357481.html

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html

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россия, европа, словакия, андрей данко, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, еврокомиссия, в мире