Евросоюз предупредили о проблемах из-за решения по российскому газу
Депутат Данко: Евросоюз будет испытывать проблемы без поставок российского газа
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Евросоюз будет испытывать проблемы без поставок российского газа, а тот, кто отрицает это, является дураком, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Если не будет газа в Европе, 90% процентов газа в Европе из Российской Федерации, это будет большой проблемой. Кто говорит, что это неправда - для меня, извините, это дурак. Потому нужно об этой проблематике говорить. Если бы не было газа в Евросоюзе, в Российской Федерации были бы проблемы тоже", - сказал Данко в беседе с агентством.
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По его словам, необходимо "решение между народами".
"Но если хотят в Евросоюзе, чтобы экономика Евросоюза была плохая, они для этого всё сделают. Я не понимаю (главу Еврокомиссии) Урсулу фон дер Ляйен. Я не понимаю, что она говорит", - подчеркнул Данко.
Он отметил, что американский газ обошелся бы Европе дороже.
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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в ноябре, что поставки СПГ из США обходятся дешевле, чем из России. Поясняя это утверждение, официальный представитель ЕК Эрик Мамер предположил, что цену можно измерять не только финансово, но и "политически, стратегически и геостратегически", а с последних трех точек зрения продолжать опираться на поставки из РФ якобы "очень дорого".
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Власти России также неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. При этом в РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада.
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