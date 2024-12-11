https://ria.ru/20241211/esmintsy-1988530618.html

США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе

США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе - РИА Новости, 11.12.2024

США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе

Эсминцы ВМС США в Аденском заливе сбили беспилотники и ракету, выпущенные по американским торговым судам правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:44

2024-12-11T03:44

2024-12-11T03:44

в мире

сша

аденский залив

йемен

ансар алла

вооруженные силы сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Эсминцы ВМС США в Аденском заливе сбили беспилотники и ракету, выпущенные по американским торговым судам правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). "Эсминцы ВМС США USS Stockdale (DDG 106) и USS O'Kane (DDG 77) успешно поразили ряд вооружений, выпущенных хуситами, при проходе через Аденский залив 9-10 декабря", - говорится в сообщении штаба в соцсети Х. По данным ведомства, в ходе атаки со стороны хуситов никто не пострадал, судам не был нанесен ущерб. Во вторник атаки на эсминцы и корабли снабжения США в Аденском заливе подтвердили сами хуситы.

https://ria.ru/20241201/ataka-1986761665.html

https://ria.ru/20241122/khusity-1985231137.html

сша

аденский залив

йемен

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, аденский залив, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024