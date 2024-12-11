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США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе - РИА Новости, 11.12.2024
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03:44 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/esmintsy-1988530618.html
США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе
США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе - РИА Новости, 11.12.2024
США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе
Эсминцы ВМС США в Аденском заливе сбили беспилотники и ракету, выпущенные по американским торговым судам правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:44
2024-12-11T03:44
в мире
сша
аденский залив
йемен
ансар алла
вооруженные силы сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Эсминцы ВМС США в Аденском заливе сбили беспилотники и ракету, выпущенные по американским торговым судам правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). "Эсминцы ВМС США USS Stockdale (DDG 106) и USS O'Kane (DDG 77) успешно поразили ряд вооружений, выпущенных хуситами, при проходе через Аденский залив 9-10 декабря", - говорится в сообщении штаба в соцсети Х. По данным ведомства, в ходе атаки со стороны хуситов никто не пострадал, судам не был нанесен ущерб. Во вторник атаки на эсминцы и корабли снабжения США в Аденском заливе подтвердили сами хуситы.
https://ria.ru/20241201/ataka-1986761665.html
https://ria.ru/20241122/khusity-1985231137.html
сша
аденский залив
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в мире, сша, аденский залив, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Аденский залив, Йемен, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе

Эсминцы ВМС США в Аденском заливе сбили беспилотники и ракету хуситов

© Фото : Public domainТранспорт-док USS Whidbey Island ВМС США. Архивное фото
Транспорт-док USS Whidbey Island ВМС США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Public domain
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Эсминцы ВМС США в Аденском заливе сбили беспилотники и ракету, выпущенные по американским торговым судам правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).
"Эсминцы ВМС США USS Stockdale (DDG 106) и USS O'Kane (DDG 77) успешно поразили ряд вооружений, выпущенных хуситами, при проходе через Аденский залив 9-10 декабря", - говорится в сообщении штаба в соцсети Х.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Хуситы заявили об атаке на эсминец и три судна снабжения армии США
1 декабря, 21:27
По данным ведомства, в ходе атаки со стороны хуситов никто не пострадал, судам не был нанесен ущерб.
Во вторник атаки на эсминцы и корабли снабжения США в Аденском заливе подтвердили сами хуситы.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле
22 ноября, 16:14
 
В миреСШААденский заливЙеменАнсар АллаВооруженные силы СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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