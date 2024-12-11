Рейтинг@Mail.ru
В Словакии рассказали, когда Евросоюз перестанет существовать - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/es-1988598006.html
В Словакии рассказали, когда Евросоюз перестанет существовать
В Словакии рассказали, когда Евросоюз перестанет существовать - РИА Новости, 11.12.2024
В Словакии рассказали, когда Евросоюз перестанет существовать
Евросоюз перестанет существовать в своем текущем виде, если не изменит свою политику в области экономики и энергетики, заявил РИА Новости вице-спикер парламента РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:51
2024-12-11T13:51
словакия
россия
андрей данко
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Евросоюз перестанет существовать в своем текущем виде, если не изменит свою политику в области экономики и энергетики, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии и глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. "Евросоюзу, если (он) хочет прогресса, необходимо сделать многие вещи. Я думаю, что это не сделает (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен… Если так будет, как теперь в ЕС, то через 10 лет Евросоюза уже не будет", - заявил собеседник агентства. По мнению политика, руководство ЕС допустило много ошибок в энергетической и экономической политике. В частности, Данко подверг критике развитие зеленой энергетики в ущерб атомной промышленности. "Все мы знаем, что есть проблема с энергетикой. И пришла эта проблема потому, что здесь (в ЕС – ред.) большая проблема – green deal. Это тоже сделали какие-то дураки", - отметил он. В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности, сообщалось, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. В апреле этого года пакет законов на пленарной сессии утвердил Европарламент. Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрения возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический европейский рынок, будет способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Оно также нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива. Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.
https://ria.ru/20241103/es-1981636547.html
https://ria.ru/20241211/gaz-1988575145.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, андрей данко, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Словакия, Россия, Андрей Данко, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В Словакии рассказали, когда Евросоюз перестанет существовать

Вице-спикер парламента Данко предрек закат ЕС при сохранении текущего курса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Евросоюз перестанет существовать в своем текущем виде, если не изменит свою политику в области экономики и энергетики, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии и глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Евросоюзу, если (он) хочет прогресса, необходимо сделать многие вещи. Я думаю, что это не сделает (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен… Если так будет, как теперь в ЕС, то через 10 лет Евросоюза уже не будет", - заявил собеседник агентства.
Флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Дух исчез". В Турции из-за решения Германии предсказали конец ЕС
3 ноября, 02:50
По мнению политика, руководство ЕС допустило много ошибок в энергетической и экономической политике. В частности, Данко подверг критике развитие зеленой энергетики в ущерб атомной промышленности.
«
"Все мы знаем, что есть проблема с энергетикой. И пришла эта проблема потому, что здесь (в ЕС – ред.) большая проблема – green deal. Это тоже сделали какие-то дураки", - отметил он.
В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности, сообщалось, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. В апреле этого года пакет законов на пленарной сессии утвердил Европарламент.
Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрения возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический европейский рынок, будет способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Оно также нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.
Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Евросоюз предупредили о проблемах из-за решения по российскому газу
Вчера, 12:18
 
СловакияРоссияАндрей ДанкоУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала