В Словакии рассказали, когда Евросоюз перестанет существовать
Вице-спикер парламента Данко предрек закат ЕС при сохранении текущего курса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Евросоюз перестанет существовать в своем текущем виде, если не изменит свою политику в области экономики и энергетики, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии и глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Евросоюзу, если (он) хочет прогресса, необходимо сделать многие вещи. Я думаю, что это не сделает (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен… Если так будет, как теперь в ЕС, то через 10 лет Евросоюза уже не будет", - заявил собеседник агентства.
По мнению политика, руководство ЕС допустило много ошибок в энергетической и экономической политике. В частности, Данко подверг критике развитие зеленой энергетики в ущерб атомной промышленности.
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"Все мы знаем, что есть проблема с энергетикой. И пришла эта проблема потому, что здесь (в ЕС – ред.) большая проблема – green deal. Это тоже сделали какие-то дураки", - отметил он.
В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности, сообщалось, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. В апреле этого года пакет законов на пленарной сессии утвердил Европарламент.
Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрения возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический европейский рынок, будет способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Оно также нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.
Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.