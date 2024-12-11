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Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год - РИА Новости, 11.12.2024
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15:53 11.12.2024 (обновлено: 17:57 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ege-1988623563.html
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год - РИА Новости, 11.12.2024
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год
Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:53
2024-12-11T17:57
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год.Досрочный период ЕГЭ:Основной период ЕГЭ:Пересдача состоится 3 и 4 июля.Досрочный период ОГЭ:Основной период ОГЭ:ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени.
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россия
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россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Минпросвещения и Рособрнадзор приказом утвердили даты проведения ЕГЭ в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год.
Досрочный период ЕГЭ:
  • 21 марта — география и литература;
  • 25 марта — русский язык;
  • 28 марта — математика базового и профильного уровней;
  • 1 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
  • 4 апреля — иностранные языки (устная часть);
  • 8 апреля — информатика и обществознание;
  • 11 апреля — история и химия.
Основной период ЕГЭ:
  • 23 мая — история, литература и химия;
  • 27 мая — математика базового и профильного уровней;
  • 30 мая — русский язык;
  • 2 июня — обществознание, физика;
  • 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);
  • 10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
Пересдача состоится 3 и 4 июля.
Досрочный период ОГЭ:
  • 22 апреля — математика;
  • 25 апреля — русский язык;
  • 29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия;
  • 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.
Основной период ОГЭ:
  • 21 и 22 мая — иностранные языки;
  • 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
  • 29 мая — география, история, физика, химия;
  • 3 июня — математика;
  • 6 июня — география, информатика и обществознание;
  • 9 июня — русский язык;
  • 16 июня — биология, информатика, литература, физика.
ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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7 декабря, 07:15
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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