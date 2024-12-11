https://ria.ru/20241211/ege-1988623563.html

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год - РИА Новости, 11.12.2024

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:53

2024-12-11T15:53

2024-12-11T17:57

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год.Досрочный период ЕГЭ:Основной период ЕГЭ:Пересдача состоится 3 и 4 июля.Досрочный период ОГЭ:Основной период ОГЭ:ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени.

https://ria.ru/20241207/kravtsov-1987852328.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование