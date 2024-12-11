На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в среду выбросил столб пепла на высоту 3 километра, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
"По информации сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, утром 11 декабря на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.