https://ria.ru/20241211/ebeko-1988530156.html

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 11.12.2024

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в среду выбросил столб пепла на высоту 3 километра, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:30

2024-12-11T03:30

2024-12-11T03:30

происшествия

эбеко

парамушир

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в среду выбросил столб пепла на высоту 3 километра, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области. "По информации сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, утром 11 декабря на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20241121/islandiya-1984966283.html

https://ria.ru/20241108/vulkan-1982566238.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук