Более 200 км дорог отремонтировано в Ленобласти в 2024 г
Более 200 километров дорог в 2024 году отремонтировали ленинградские дорожники
Дорожные знаки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Ленинградские дорожники отремонтировали более 200 километров дорог в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В 2024 году по "Национальному проекту "Безопасные качественные дороги" реализованы масштабные проекты, включающие ремонт ключевых участков автодорог, соединяющих крупные населенные пункты 47-го региона. Максимально прислушиваемся к мнению жителей при проведении работ", – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.
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По его словам, одним из значимых объектов стал участок дороги Стрельна – Пески – Яльгелево протяженностью более 12 километров. "Этот маршрут соединяет быстрорастущий населенный пункт Новоселье в Ломоносовском районе с Аннино, Копорским и Яльгелево. В рамках работ выполнена замена асфальтового покрытия, укреплены обочины, обновлены автобусные остановки, нанесена современная разметка и установлены новые дорожные знаки. Здесь же было организовано реверсивное движение", - рассказал Седов.
Не менее важным для Ленобласти стал ремонт трассы Гатчина – Куровицы протяженностью почти 20 километров. Этот маршрут связывает столицу Ленинградской области с населенными пунктами Кобрино, Воскресенское и Пижма. Работы включали полную замену асфальтового покрытия, укрепление обочин, установку новых автобусных остановок, нанесение разметки и обновление дорожных знаков. Ремонт выполнен с учетом пожеланий местных жителей, что делает эту дорогу более комфортной и надежной.
Также выполнен ремонт 10-километрового участка трассы Петергоф – Кейкино (Гостилицкое шоссе) – от КАДа до Гостилиц, который играет огромную роль для жителей Ломоносовского района области. Здесь были выполнены работы по замене асфальта, укреплению обочин, обновлению остановок и дорожной инфраструктуры. На отдельных участках заменены слабые грунты основания, что увеличивает надежность дороги.
Во Всеволожском районе региона дорожники провели масштабные работы на дороге Юкки-Кузьмолово. Данный участок протяженностью более четырех километров стал важным звеном в транспортной сети региона. Здесь же был обновлен подъезд к деревне Сярьги, а также отремонтирован Т-образный перекресток, который решил проблему пробок.
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