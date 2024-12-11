Рейтинг@Mail.ru
Более 200 км дорог отремонтировано в Ленобласти в 2024 г - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
18:56 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/dorogi-1988674555.html
Более 200 км дорог отремонтировано в Ленобласти в 2024 г
Более 200 км дорог отремонтировано в Ленобласти в 2024 г - РИА Новости, 11.12.2024
Более 200 км дорог отремонтировано в Ленобласти в 2024 г
Ленинградские дорожники отремонтировали более 200 километров дорог в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:56
2024-12-11T18:56
ленинградская область
ломоносовский район
стрельна
гатчина
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Ленинградские дорожники отремонтировали более 200 километров дорог в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "В 2024 году по "Национальному проекту "Безопасные качественные дороги" реализованы масштабные проекты, включающие ремонт ключевых участков автодорог, соединяющих крупные населенные пункты 47-го региона. Максимально прислушиваемся к мнению жителей при проведении работ", – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов. По его словам, одним из значимых объектов стал участок дороги Стрельна – Пески – Яльгелево протяженностью более 12 километров. "Этот маршрут соединяет быстрорастущий населенный пункт Новоселье в Ломоносовском районе с Аннино, Копорским и Яльгелево. В рамках работ выполнена замена асфальтового покрытия, укреплены обочины, обновлены автобусные остановки, нанесена современная разметка и установлены новые дорожные знаки. Здесь же было организовано реверсивное движение", - рассказал Седов. Не менее важным для Ленобласти стал ремонт трассы Гатчина – Куровицы протяженностью почти 20 километров. Этот маршрут связывает столицу Ленинградской области с населенными пунктами Кобрино, Воскресенское и Пижма. Работы включали полную замену асфальтового покрытия, укрепление обочин, установку новых автобусных остановок, нанесение разметки и обновление дорожных знаков. Ремонт выполнен с учетом пожеланий местных жителей, что делает эту дорогу более комфортной и надежной. Также выполнен ремонт 10-километрового участка трассы Петергоф – Кейкино (Гостилицкое шоссе) – от КАДа до Гостилиц, который играет огромную роль для жителей Ломоносовского района области. Здесь были выполнены работы по замене асфальта, укреплению обочин, обновлению остановок и дорожной инфраструктуры. На отдельных участках заменены слабые грунты основания, что увеличивает надежность дороги. Во Всеволожском районе региона дорожники провели масштабные работы на дороге Юкки-Кузьмолово. Данный участок протяженностью более четырех километров стал важным звеном в транспортной сети региона. Здесь же был обновлен подъезд к деревне Сярьги, а также отремонтирован Т-образный перекресток, который решил проблему пробок.
https://ria.ru/20241210/lenoblast-1988505613.html
https://ria.ru/20241210/svo-1988331337.html
ломоносовский район
стрельна
гатчина
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_32860f53add539a93597093c5d3194a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ломоносовский район, стрельна, гатчина, ленинградская область
Ленинградская область , Ломоносовский район, Стрельна, Гатчина, Ленинградская область
Более 200 км дорог отремонтировано в Ленобласти в 2024 г

Более 200 километров дорог в 2024 году отремонтировали ленинградские дорожники

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Ленинградские дорожники отремонтировали более 200 километров дорог в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В 2024 году по "Национальному проекту "Безопасные качественные дороги" реализованы масштабные проекты, включающие ремонт ключевых участков автодорог, соединяющих крупные населенные пункты 47-го региона. Максимально прислушиваемся к мнению жителей при проведении работ", – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Ленобласть заняла 6 место в экологическом "Зеленом рейтинге"
10 декабря, 20:33
По его словам, одним из значимых объектов стал участок дороги Стрельна – Пески – Яльгелево протяженностью более 12 километров. "Этот маршрут соединяет быстрорастущий населенный пункт Новоселье в Ломоносовском районе с Аннино, Копорским и Яльгелево. В рамках работ выполнена замена асфальтового покрытия, укреплены обочины, обновлены автобусные остановки, нанесена современная разметка и установлены новые дорожные знаки. Здесь же было организовано реверсивное движение", - рассказал Седов.
Не менее важным для Ленобласти стал ремонт трассы Гатчина – Куровицы протяженностью почти 20 километров. Этот маршрут связывает столицу Ленинградской области с населенными пунктами Кобрино, Воскресенское и Пижма. Работы включали полную замену асфальтового покрытия, укрепление обочин, установку новых автобусных остановок, нанесение разметки и обновление дорожных знаков. Ремонт выполнен с учетом пожеланий местных жителей, что делает эту дорогу более комфортной и надежной.
Также выполнен ремонт 10-километрового участка трассы Петергоф – Кейкино (Гостилицкое шоссе) – от КАДа до Гостилиц, который играет огромную роль для жителей Ломоносовского района области. Здесь были выполнены работы по замене асфальта, укреплению обочин, обновлению остановок и дорожной инфраструктуры. На отдельных участках заменены слабые грунты основания, что увеличивает надежность дороги.
Во Всеволожском районе региона дорожники провели масштабные работы на дороге Юкки-Кузьмолово. Данный участок протяженностью более четырех километров стал важным звеном в транспортной сети региона. Здесь же был обновлен подъезд к деревне Сярьги, а также отремонтирован Т-образный перекресток, который решил проблему пробок.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти
10 декабря, 10:27
 
Ленинградская областьЛомоносовский районСтрельнаГатчинаЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала