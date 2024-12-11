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Операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне в 1994-1996 гг

Операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне в 1994-1996 гг - РИА Новости, 11.12.2024

Операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне в 1994-1996 гг

Первая чеченская кампания 1994-1996 годов – внутрироссийский вооруженный конфликт между федеральными войсками (силами) и вооруженными формированиями Чеченской... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:32

2024-12-11T00:32

2024-12-11T00:32

справки

россия

чеченская республика (чечня)

первая чеченская война (1994-1996)

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Первая чеченская кампания 1994-1996 годов – внутрироссийский вооруженный конфликт между федеральными войсками (силами) и вооруженными формированиями Чеченской Республики Ичкерии, созданными в нарушение законодательства Российской Федерации.События, которые привели к вооруженному конфликту, начали развиваться с осени 1991 года, когда руководство Чечни в условиях начавшегося распада СССР заявило о государственном суверенитете и выходе республики из состава РСФСР и СССР. В течение последующих трех лет там распускались органы советской власти, отменялось действие законов РФ и параллельно началось формирование вооруженных сил Чечни во главе с верховным главнокомандующим, президентом республики, генералом советской армии Джохаром Дудаевым. Во избежание кровопролития части федеральных войск были выведены за пределы ЧР. При этом значительная часть вооружения, боеприпасов и запасов материальных средств со складов оказалась в руках незаконных вооруженных формирований (НВФ). Ими сооружались рубежи обороны в Грозном, а также базы для ведения диверсионной войны в горных районах.К концу ноября 1994 численность НВФ в Чечне составляла около 15 тысяч человек так называемой регулярной армии и 30-40 тысяч человек ополчения. На их оснащении находилось: 48 танков; 78 БМП, БТР и бронированных разведывательно-дозорных машин; 18 РСЗО; свыше 100 артиллерийских орудий и минометов; около 630 единиц противотанковых средств; свыше 40 тысяч единиц стрелкового оружия; около 270 самолетов; свыше 200 средств ПВО. Наиболее крупная группировка НВФ была сосредоточена в районе Грозного – около 8,5 тысяч человек; на моздокском направлении – до тысячи человек, на владикавказском – около 1,5 тысяч человек и на кизлярском – около двух тысяч человек. С началом конфликта в Чечню прибыло значительное число наемников и добровольцев, в том числе свыше 200 афганских и таджикских моджахедов, около 600 чеченцев-аккинцев и авар из Дагестана, около 1,5 тысяч кабардинцев, кроме того – около 100 наемников из стран Балтии, Хорватии и с Украины, около 100 грузинских и до 80 абхазских добровольцев.9 декабря 1994 года президентом РФ Борисом Ельциным был подписан указ № 2166 "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта". В тот же день правительством РФ было принято Постановление № 1360, предусматривавшее разоружение этих формирований силовыми методами. Объединенная группировка федеральных сил (ОГФВ) насчитывала к началу операции свыше 16,5 тысячи человек. Поскольку большинство мотострелковых частей и соединений имело сокращенный состав, на базе их создавались сводные отряды. Единого органа управления, общей системы тылового и технического обеспечения войск Объединенная группировка не имела. Первым командующим ОГФВ стал командующий войсками СКВО генерал-полковник Алексей Митюхин (декабрь 1994), которого сменил Анатолий Квашнин (20 декабря 1994 – 31 января 1995), затем командующими ОГФВ были генерал-лейтенант Анатолий Куликов (31 января – 18 июля 1995), генерал-лейтенант Анатолий Романов (19 июля – 6 октября 1995), генерал-лейтенант Анатолий Шкирко (7 октября 1995 – 2 января 1996), генерал-лейтенант Вячеслав Тихомиров (3 января – август 1996; в июле – августе 1996 в связи с нахождением Тихомирова в отпуске фактическое руководство осуществлял генерал-лейтенант Константин Пуликовский).Замыслом военного командования РФ предусматривались четыре этапа действий войск: 1-й (до 6 декабря) – создание группировок войск на направлениях и занятие ими исходных районов для выдвижения на Грозный; 2-й (7-9 декабря) – выдвижение группировок войск к Грозному и его блокирование, создание внешнего (по административной границе) и внутреннего (по окраинам Грозного) колец, а частью войск блокирование других населенных пунктов, занимаемых НВФ; 3-й (10-13 декабря) – ввод войск в Грозный с севера и юга (разграничительная линия по реке Сунжа), овладение президентским дворцом, зданиями правительства и другими важными объектами города, разоружение НВФ; 4-й (15-23 декабря) – действия войск МО РФ по стабилизации обстановки в Чечне, передача участков ответственности Внутренним войскам (ВВ) МВД РФ, продолжение выявления и изъятия оружия и боеприпасов у НВФ и населения. Для проведения операции были сформированы группировки войск (сил) на направлениях: моздокская (командующий – генерал-лейтенант Владимир Чилиндин; 15 батальонов, 2 роты спецназначения ВВ – всего около 6,6 тысячи человек, 41 танк, 132 БМП, 99 БТР, 54 артиллерийских орудия и миномета); владикавказская (генерал-лейтенант Александр Чиндаров; 11 батальонов – всего свыше 3,9 тысячи человек, 34 танка, 98 БМП, 67 БТР, 62 артиллерийских орудия и миномета, 14 вертолетов); кизлярская (генерал-лейтенант Лев Рохлин; 8 батальонов – всего свыше 4 тысяч человек, 7 танков, 162 БТР, 28 артиллерийских орудий и минометов, 16 вертолетов); группировка ВВС – 269 боевых самолетов; группировка ВВ МВД РФ для создания внешнего кольца блокирования по административной границе Чечни – две отдельные бригады особого назначения, 6 отдельных полков особого назначения.С самого начала сроки выполнения задач не соблюдались, выдвижение войск в направлении чеченской столицы – города Грозного – началось 11 декабря 1994 года.В это же время предпринимались попытки урегулировать конфликт без использования военной силы. Выдвижение войск к Грозному сопровождалось ожесточенным сопротивлением сепаратистов, особенно на владикавказском направлении. Блокировать Грозный, за исключением его южной окраины, удалось лишь к 26 декабря.В результате штурма Грозного федеральные войска к 6 февраля 1995 года сломили организованное сопротивление боевиков в центре Грозного, однако ликвидация отдельных очагов сопротивления дудаевцев в разных районах города продолжалась до конца февраля 1995 года.Весной 1995 года федеральные силы освободили от боевиков Гудермес, Аргун, Шали и другие населенные пункты, провели успешную операцию в районе села Самашки. К концу апреля федеральные войска взяли под свой контроль почти всю равнинную часть Чечни. Боевики были вытеснены в предгорные и горные районы республики.Во 2-й половине мая, перегруппировав свои силы, федеральные войска приступили к разгрому боевиков в предгорных и горных районах Чечни. 3 июня российские войска овладели важным стратегическим пунктом Ведено, 14 июня российские десантники и мотострелки освободили Шатой. После этого основной задачей ОГФВ стала ликвидация разрозненных отрядов в горных районах, прилегающих к Дагестану и Ингушетии и на юге Чечни.Основными способами действий незаконных вооруженных формирований в это время стали нападения (налеты) и захваты блокпостов, контрольно-пропускных пунктов, отдельных опорных пунктов, обстрелы позиций федеральных войск, засады, проведение крупномасштабных террористических акций с захватом заложников.14 июня 1995 года отряд (до 200 боевиков) во главе с Шамилем Басаевым совершил массовый захват заложников в городе Буденновск Ставропольского края, который вынудил правительство России начать переговоры с сепаратистами. Формально перемирие продлилось несколько месяцев, однако фактически оно не соблюдалось, отдельные перестрелки и подрывы происходили постоянно. Полученная длительная передышка была использована вооружёнными чеченскими формированиями для пополнения своих отрядов и отдыха.6 октября в результате подрыва автомобиля командующий ОГФВ генерал-лейтенант Анатолий Романов получил тяжелые ранения. После этого боевые действия возобновились.9 января 1996 года многочисленный отряд боевиков под командованием Салмана Радуева совершил нападение на город Кизляр в Дагестане, где захватил роддом и больницу. После этого боевики захватили село Первомайское Хасавюртовского района Республики Дагестан. Попытка российских силовиков отбить село оказалась малоуспешной. Ночью 18 января боевикам удалось, понеся тяжелые потери, уйти из Первомайского в Чечню.Бои января – августа 1996 года не привели к перелому в ходе боевых действий. В марте боевики предприняли крупное нападение на Грозный, в ходе боев погибло несколько десятков российских силовиков, главным образом из состава подразделений МВД. Аналогичные налеты совершались неоднократно в разных населенных пунктах. 16 апреля у селения Ярыш-Марды в южной части Чечни в результате нападения из засады была уничтожена колонна 245-го мотострелкового полка. 21 апреля в результате попадания управляемой авиационной ракеты был убит Дудаев. Российские войска взяли несколько важных населенных пунктов, в том числе Бамут и Гойское, однако нанести решающее поражение противнику не удалось.6 августа объединение нескольких крупных отрядов вооруженных формирований ЧРИ атаковало Грозный. В результате части ОГФВ утратили контроль над значительной частью города, они понесли потери до 500 человек погибшими и до 200 человек пленными и пропавшими без вести. Тем не менее российские подразделения продемонстрировали мужество, стойкость и возросшее боевое мастерство, начав постепенно вновь очищать город от боевиков. Несмотря на это, российские власти приняли решение снова пойти на переговоры с чеченской стороной.31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения о прекращении боевых действий, положившие конец первой чеченской кампании. Подписи под Хасавюртовским миром поставили секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь и начальник штаба вооруженных формирований сепаратистов Аслан Масхадов.Решение о статусе ЧР откладывалось до 2001 года.После заключения соглашения федеральные войска в предельно сжатые сроки с 21 сентября по 31 декабря 1996 года были выведены с территории Чечни.Согласно статистическому исследованию "Россия и СССР в войнах XX века" под общей редакцией Григория Кривошеева (2001), Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, принимавшие участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, потеряли убитыми и умершими 5042 человек, пропавшими без вести и попавшими в плен – 510 человек. Санитарные потери составили 51 387 человек, в том числе: ранено, контужено, травмировано 16 098 человек.Безвозвратные потери личного состава незаконных вооруженных формирований Чечни оцениваются в 2500-2700 человек.Согласно экспертным оценкам силовых ведомств и правозащитных организаций, общее число жертв среди гражданского населения составило 30-35 тысяч человек, включая погибших в Буденновске, Кизляре, Первомайске, Ингушетии. Заключенное в Хасавюрте перемирие не могло гарантировать прочного мира, противоречия, оставшиеся неразрешенными по итогам событий 1994-1996 годов, привели к необходимости проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2009 годов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, чеченская республика (чечня), первая чеченская война (1994-1996)