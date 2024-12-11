https://ria.ru/20241211/banknota-1988533278.html
В ЦБ назвали число проголосовавших за дизайн новой купюры в тысячу рублей
В ЦБ назвали число проголосовавших за дизайн новой купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 11.12.2024
В ЦБ назвали число проголосовавших за дизайн новой купюры в тысячу рублей
Уже около 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, оно продлится до 12 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:26
2024-12-11T04:26
2024-12-11T04:27
уфа
казань
центральный банк рф (цб рф)
гознак
приволжский фо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903522128_0:84:1892:1148_1920x0_80_0_0_1b1fe1ccc0b6fb99c443d99f563cdb38.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уже около 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, оно продлится до 12 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "В настоящее время в голосовании приняли участие около 400 тысяч человек", - сказано в сообщении. Отмечается, что голосование продлится до 12.00 мск 12 декабря. В Банке России уточнили, что сейчас сложно сказать, сколько символов окажется на банкноте. Новые купюры отличаются от прежних, образца 1997 года, прежде всего своим дизайном. Теперь достопримечательности городов объединены в многоплановую композицию. "Какие из лидеров голосования станут главными объектами, а какие второго плана, будут решать художники Банка России и Гознака. Им предстоит разработать дизайн банкноты. Они должны гармонично расположить символы на ограниченном пространстве банкноты с учетом ее защитных признаков", - указывается в сообщении ЦБ. По данным голосования, на сегодняшний день лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", на втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
https://ria.ru/20241206/stavka-1987737181.html
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
уфа
казань
приволжский фо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903522128_126:0:1766:1230_1920x0_80_0_0_e31bf551412f9caf3fe08fa3d009bf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, казань, центральный банк рф (цб рф), гознак, приволжский фо
Уфа, Казань, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Гознак, Приволжский ФО
В ЦБ назвали число проголосовавших за дизайн новой купюры в тысячу рублей
За дизайн новой банкноты в тысячу рублей проголосовали около 400 тысяч россиян
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уже около 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, оно продлится до 12 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"В настоящее время в голосовании приняли участие около 400 тысяч человек", - сказано в сообщении.
Отмечается, что голосование продлится до 12.00 мск 12 декабря.
В Банке России уточнили, что сейчас сложно сказать, сколько символов окажется на банкноте. Новые купюры отличаются от прежних, образца 1997 года, прежде всего своим дизайном. Теперь достопримечательности городов объединены в многоплановую композицию.
"Какие из лидеров голосования станут главными объектами, а какие второго плана, будут решать художники Банка России и Гознака
. Им предстоит разработать дизайн банкноты. Они должны гармонично расположить символы на ограниченном пространстве банкноты с учетом ее защитных признаков", - указывается в сообщении ЦБ
.
По данным голосования, на сегодняшний день лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", на втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе
, замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани
.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.