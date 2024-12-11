https://ria.ru/20241211/banknota-1988533278.html

В ЦБ назвали число проголосовавших за дизайн новой купюры в тысячу рублей

В ЦБ назвали число проголосовавших за дизайн новой купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 11.12.2024

В ЦБ назвали число проголосовавших за дизайн новой купюры в тысячу рублей

Уже около 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, оно продлится до 12 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:26

2024-12-11T04:26

2024-12-11T04:27

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гознак

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уже около 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, оно продлится до 12 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "В настоящее время в голосовании приняли участие около 400 тысяч человек", - сказано в сообщении. Отмечается, что голосование продлится до 12.00 мск 12 декабря. В Банке России уточнили, что сейчас сложно сказать, сколько символов окажется на банкноте. Новые купюры отличаются от прежних, образца 1997 года, прежде всего своим дизайном. Теперь достопримечательности городов объединены в многоплановую композицию. "Какие из лидеров голосования станут главными объектами, а какие второго плана, будут решать художники Банка России и Гознака. Им предстоит разработать дизайн банкноты. Они должны гармонично расположить символы на ограниченном пространстве банкноты с учетом ее защитных признаков", - указывается в сообщении ЦБ. По данным голосования, на сегодняшний день лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", на втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.

https://ria.ru/20241206/stavka-1987737181.html

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

уфа

казань

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уфа, казань, центральный банк рф (цб рф), гознак, приволжский фо