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ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 10.12.2024 (обновлено: 17:02 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/zaes-1988449433.html
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.12.2024
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на станцию прибыли три инспектора,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:56
2024-12-10T17:02
россия
магатэ
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на станцию прибыли три инспектора, сообщило Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной, двадцать пятой ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС... В составе миссии прибыли три инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Отмечено, что по всему маршруту движения от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.Перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.
https://ria.ru/20241205/zaes-1987467324.html
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россия, магатэ, запорожская область, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Россия, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

На ЗАЭС прошла 25-я ротация наблюдателей МАГАТЭ при поддержке ВС России

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак
Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на станцию прибыли три инспектора, сообщило Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной, двадцать пятой ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС... В составе миссии прибыли три инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Отмечено, что по всему маршруту движения от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМАГАТЭЗапорожская областьЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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