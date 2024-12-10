https://ria.ru/20241210/zaes-1988449433.html

ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.12.2024

ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на станцию прибыли три инспектора,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:56

2024-12-10T16:56

2024-12-10T17:02

россия

магатэ

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на станцию прибыли три инспектора, сообщило Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной, двадцать пятой ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС... В составе миссии прибыли три инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Отмечено, что по всему маршруту движения от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.Перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

https://ria.ru/20241205/zaes-1987467324.html

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россия, магатэ, запорожская область, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины