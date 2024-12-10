ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
На ЗАЭС прошла 25-я ротация наблюдателей МАГАТЭ при поддержке ВС России
© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак
Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на станцию прибыли три инспектора, сообщило Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной, двадцать пятой ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС... В составе миссии прибыли три инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что по всему маршруту движения от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.
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