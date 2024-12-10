https://ria.ru/20241210/zaderzhanie-1988518827.html

Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС

Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС - РИА Новости, 10.12.2024

Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который до этого сообщил правоохранителям о якобы угрозе промышленному объекту в Ленинградской... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T23:28

2024-12-10T23:28

2024-12-10T23:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который до этого сообщил правоохранителям о якобы угрозе промышленному объекту в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в воскресенье в полицию поступило сообщение об угрозе промышленному объекту в городе Сосновый бор Ленинградской области. При этом при проверке не было обнаружено предметов, опасных для жизни и здоровья граждан. Полиция установила, что о мнимой угрозе сообщил 50-летний житель Петербурга, ранее уже судимый. "Мужчина из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложную информацию об угрозе объекту. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении. Фигурант задержан в процессуальном порядке, заключают в ГУМВД. На видео, распространенном пресс-службой регионального главка МВД, мужчина рассказывает о своем поступке и просит его простить. "Совершил телефонный звонок сегодня утром... часов в пять утра это было... в состоянии алкогольного опьянения о том, что заминирована Ленинградская АЭС. Я в этом раскаиваюсь очень сильно, прошу меня простить и понять", - говорит подозреваемый.

https://ria.ru/20241210/zaderzhanie-1988479773.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, ленинградская аэс