Рейтинг@Mail.ru
Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/zaderzhanie-1988518827.html
Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС
Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС - РИА Новости, 10.12.2024
Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который до этого сообщил правоохранителям о якобы угрозе промышленному объекту в Ленинградской... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T23:28
2024-12-10T23:28
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
ленинградская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который до этого сообщил правоохранителям о якобы угрозе промышленному объекту в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в воскресенье в полицию поступило сообщение об угрозе промышленному объекту в городе Сосновый бор Ленинградской области. При этом при проверке не было обнаружено предметов, опасных для жизни и здоровья граждан. Полиция установила, что о мнимой угрозе сообщил 50-летний житель Петербурга, ранее уже судимый. "Мужчина из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложную информацию об угрозе объекту. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении. Фигурант задержан в процессуальном порядке, заключают в ГУМВД. На видео, распространенном пресс-службой регионального главка МВД, мужчина рассказывает о своем поступке и просит его простить. "Совершил телефонный звонок сегодня утром... часов в пять утра это было... в состоянии алкогольного опьянения о том, что заминирована Ленинградская АЭС. Я в этом раскаиваюсь очень сильно, прошу меня простить и понять", - говорит подозреваемый.
https://ria.ru/20241210/zaderzhanie-1988479773.html
https://ria.ru/20241210/diversant-1988325126.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, ленинградская аэс
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Ленинградская АЭС
Петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС

МВД: петербуржца задержали за ложный звонок о минировании Ленинградской АЭС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который до этого сообщил правоохранителям о якобы угрозе промышленному объекту в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в воскресенье в полицию поступило сообщение об угрозе промышленному объекту в городе Сосновый бор Ленинградской области. При этом при проверке не было обнаружено предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов
Вчера, 18:18
Полиция установила, что о мнимой угрозе сообщил 50-летний житель Петербурга, ранее уже судимый.
"Мужчина из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложную информацию об угрозе объекту. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.
Фигурант задержан в процессуальном порядке, заключают в ГУМВД.
На видео, распространенном пресс-службой регионального главка МВД, мужчина рассказывает о своем поступке и просит его простить.
"Совершил телефонный звонок сегодня утром... часов в пять утра это было... в состоянии алкогольного опьянения о том, что заминирована Ленинградская АЭС. Я в этом раскаиваюсь очень сильно, прошу меня простить и понять", - говорит подозреваемый.
Задержание диверсанта в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание
Вчера, 10:05
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияЛенинградская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала