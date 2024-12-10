https://ria.ru/20241210/vsu-1988405966.html

Депутат рассказал о пыточных камерах ВСУ в домах Суджанского района

Депутат рассказал о пыточных камерах ВСУ в домах Суджанского района - РИА Новости, 10.12.2024

Депутат рассказал о пыточных камерах ВСУ в домах Суджанского района

ВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района, тревогу вызывает судьба 45 детей, которых вывезли на Украину, сообщил депутат ГД от КПРФ... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:50

2024-12-10T14:50

2024-12-10T15:59

специальная военная операция на украине

украина

суджанский район

николай иванов

вооруженные силы украины

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района, тревогу вызывает судьба 45 детей, которых вывезли на Украину, сообщил депутат ГД от КПРФ Николай Иванов."Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого, по наблюдению экспертов, на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос… В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в котором током пытают наших военнопленных", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20241210/vsu-1988382260.html

украина

суджанский район

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украина, суджанский район, николай иванов, вооруженные силы украины, госдума рф, кпрф