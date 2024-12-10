https://ria.ru/20241210/vsu-1988405966.html
Депутат рассказал о пыточных камерах ВСУ в домах Суджанского района
Депутат рассказал о пыточных камерах ВСУ в домах Суджанского района - РИА Новости, 10.12.2024
Депутат рассказал о пыточных камерах ВСУ в домах Суджанского района
ВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района, тревогу вызывает судьба 45 детей, которых вывезли на Украину, сообщил депутат ГД от КПРФ... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:50
2024-12-10T14:50
2024-12-10T15:59
специальная военная операция на украине
украина
суджанский район
николай иванов
вооруженные силы украины
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района, тревогу вызывает судьба 45 детей, которых вывезли на Украину, сообщил депутат ГД от КПРФ Николай Иванов."Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого, по наблюдению экспертов, на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос… В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в котором током пытают наших военнопленных", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988382260.html
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украина, суджанский район, николай иванов, вооруженные силы украины, госдума рф, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Суджанский район, Николай Иванов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, КПРФ
Депутат рассказал о пыточных камерах ВСУ в домах Суджанского района
Депутат Иванов: ВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района