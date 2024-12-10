https://ria.ru/20241210/vsu-1988338723.html

ВСУ признают, что их быстро разгромят после прихода Трампа, пишет AP

ВСУ признают, что их быстро разгромят после прихода Трампа, пишет AP - РИА Новости, 10.12.2024

ВСУ признают, что их быстро разгромят после прихода Трампа, пишет AP

Украинские военные признают, что очень быстро будут разгромлены, как только израсходуют имеющиеся средства в случае прекращения военной помощи после прихода к... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:55

2024-12-10T10:55

2024-12-10T11:04

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные признают, что очень быстро будут разгромлены, как только израсходуют имеющиеся средства в случае прекращения военной помощи после прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командира участвующей в террористическом нападении на территорию Курской области роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер. "Когда все средства закончатся, вы должны понимать, что мы будем уничтожены очень быстро", - заявил украинский военный. Агентство отмечает, что администрация уходящего президента США Джо Байдена вкладывает все имеющиеся доллары в укрепление обороны Украины, прежде чем покинуть Белый дом. Ранее в Пентагоне заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений. Средства будут выделены в рамках программы по закупке новых вооружений, а не их списания со складов американской армии. Как уточнили в Пентагоне, новый пакет военной поддержки включает боеприпасы для РЗСО HIMARS, беспилотники, а также оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники. Также сообщалось, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской специальной военной операции превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241210/vsu-1988310753.html

https://ria.ru/20241203/bi-bi-si-1987004710.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире