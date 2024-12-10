Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 10.12.2024 (обновлено: 02:36 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/valezhnik-1988296669.html
В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник
В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник - РИА Новости, 10.12.2024
В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник
Гражданам не нужно получать разрешение для заготовки валежника, его можно собирать на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:19
2024-12-10T02:36
общество
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155124/76/1551247627_0:0:3385:1904_1920x0_80_0_0_dcbc495edf66a255f7eaa5dbbf8cde9f.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Гражданам не нужно получать разрешение для заготовки валежника, его можно собирать на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся лесозаготовительные работы, складируется древесина или где сбор валежника запрещен, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Для заготовки валежника гражданам не нужно получать разрешение. Они могут собирать его на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся лесозаготовительные работы, складируется древесина или где сбор запрещен, например, на особо охраняемых природных территориях. Это делает процесс доступным для широкого круга людей, особенно для сельских жителей, которые могут использовать валежник для отопления домов или иных бытовых нужд", - сказал Гаврилов. По его словам, валежник – это остатки деревьев, сучьев и стволов, которые оказались на земле естественным образом, они могут оставаться после бурелома, снеговала, поражения деревьев вредителями или их естественного отмирания. "Однако важно понимать, что валежник – это только древесина, уже лежащая на земле, причем она не должна быть живой", - добавил депутат. Он отметил, что собирать валежник можно круглый год. "Собирать валежник можно круглый год, но в период особого противопожарного режима доступ к лесам может быть ограничен. Таким образом, даже такой простой процесс, как сбор древесных остатков, подчинен общим правилам безопасности", - добавил парламентарий. Он также подчеркнул, что сбор валежника допускается только для личных нужд, если гражданин использует его для коммерческой деятельности, например, для продажи - это уже выходит за рамки закона. Гаврилов сообщил, что такой сбор может быть расценен как незаконная заготовка древесины или хищение, в зависимости от обстоятельств, при этом законодательство предписывает наказания за подобные действия.
https://ria.ru/20241121/valezhnik-1985082764.html
https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155124/76/1551247627_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_6ae714bb7d0504d9fbb0f8c835b8a5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме рассказали, где можно собирать валежник

Депутат Гаврилов: гражданам не нужно получать разрешение для заготовки валежника

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчины несут сухие ветки во время сбора валежника
Мужчины несут сухие ветки во время сбора валежника - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Мужчины несут сухие ветки во время сбора валежника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Гражданам не нужно получать разрешение для заготовки валежника, его можно собирать на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся лесозаготовительные работы, складируется древесина или где сбор валежника запрещен, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Для заготовки валежника гражданам не нужно получать разрешение. Они могут собирать его на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где проводятся лесозаготовительные работы, складируется древесина или где сбор запрещен, например, на особо охраняемых природных территориях. Это делает процесс доступным для широкого круга людей, особенно для сельских жителей, которые могут использовать валежник для отопления домов или иных бытовых нужд", - сказал Гаврилов.
Мужчина везет дрова - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Госдума отказалась закреплять законом определение валежника
21 ноября, 20:14
По его словам, валежник – это остатки деревьев, сучьев и стволов, которые оказались на земле естественным образом, они могут оставаться после бурелома, снеговала, поражения деревьев вредителями или их естественного отмирания. "Однако важно понимать, что валежник – это только древесина, уже лежащая на земле, причем она не должна быть живой", - добавил депутат.
Он отметил, что собирать валежник можно круглый год.
"Собирать валежник можно круглый год, но в период особого противопожарного режима доступ к лесам может быть ограничен. Таким образом, даже такой простой процесс, как сбор древесных остатков, подчинен общим правилам безопасности", - добавил парламентарий.
Он также подчеркнул, что сбор валежника допускается только для личных нужд, если гражданин использует его для коммерческой деятельности, например, для продажи - это уже выходит за рамки закона. Гаврилов сообщил, что такой сбор может быть расценен как незаконная заготовка древесины или хищение, в зависимости от обстоятельств, при этом законодательство предписывает наказания за подобные действия.
Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Дачникам перечислили основные штрафы в 2024 году
5 апреля, 02:32
 
ОбществоСергей ГавриловГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала